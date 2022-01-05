Адміністрація Байдена та її європейські союзники розпочинають серію зустрічей, спрямованих на те, щоб показати Росії, що вторгнення в Україну зустріне рішучу відповідь. США закликають до об'єднання навколо підтримки України.

Про це повідомляє американське інформаційне агентство Associated Press.

В агенції зауважують, що використовуючи практично ідентичні формулювання, США та їхні європейські союзники кілька разів за останній місяць публікували спільні та індивідуальні повідомлення, в яких наголошували президенту Росії Володимиру Путіну, що його країна зіткнеться з “величезними наслідками” та “серйозними витратами”, якщо він наважиться на військове вторгнення в Україну.

Серйозність реакції багато в чому залежить від Німеччини — країни із найпотужнішою економікою, дипломатичного важкоатлета Євросоюзу.

Можливі дії — економічні, дипломатичні чи політичні — будуть головними на порядку денному переговорів у Вашингтоні в середу між держсекретарем Ентоні Блінкеном і новим міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок.

В Associated Press наголосили, що зустріч Блінкен-Бербок відбудеться після телефонної розмови минулого тижня між президентом Джо Байденом та Путіним, недільної розмови між Байденом та президентом України Володимиром Зеленським та групового обговорення у вівторок між радником Байдена з національної безпеки Джейком Салліваном та його колегами з п’яти північних країн.

Вона передуватиме серії зустрічей за участі міністрів закордонних справ країн НАТО, високопосадовців США та Росії, Ради Росія-НАТО та Організації з безпеки та співробітництва в Європі, запланованих наступного тижня.

Анналена Бербок, головна дипломатка у першому за 16 років німецькому уряді, сказала про Росію жорсткіше, ніж її попередниця. Вона зауважила, що Москва заплатить “високу політичну та економічну ціну”, якщо здійснить будь-які мілітарні кроки проти України.

Напередодні своєї поїздки до Вашингтона Бербок наголосила на важливості трансатлантичного альянсу та що Німеччина “повна рішучості діяти спільно для захисту мирного порядку в Європі”.

“Ми зараз входимо у вирішальну фазу, під час якої відбудуться важливі переговори на різних рівнях. І хоча формати переговорів різні, наше послання як трансатлантичних партнерів уряду в Москві завжди однакове”, – цитує видання Анналену Бербок.

Західні офіційні особи натякають на санкції, які можуть бути запроваджені щодо Росії, якщо та почне військову ескалацію. До них належить майже цілковите відключення від міжнародної фінансової системи та активніша робота щодо інтеграції в НАТО європейських країн, які ще не приєдналися.

Як пише АР, з усім тим ділові зв’язки Німеччини з Росією можуть стати перешкодою для створення єдиного фронту у стримуванні Москви.

Німеччина має менш конфронтаційну позицію щодо Росії, у порівнянні з багатьма іншими європейськими країнами. Так, торік вона переконала адміністрацію Байдена не вводити санкції щодо компанії, яка будує газопровід “Північний потік – 2”, який, на думку багатьох, залишить Європу в боргу перед Росією через енергоресурси.

На сьогодні “Північний потік – 2” є предметом серйозного занепокоєння у Вашингтоні, й очікується, що Конгрес ухвалить два законопроєкт, пов’язані з ним та рештою санкцій проти Росії наступного тижня — якраз у той час, коли відбуватимуться зустрічі в Європі.