Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен наголосив, що Сполучені Штати наполягають на тому, щоб уряд у Берліні зупинив "Північний потік-2", який очікує сертифікації Німеччини, у разі вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє американське видання Bloomberg.

“Північний потік-2”, який підпорядковується публічному акціонерному товариству “Газпром”, на переконання Ентоні Блінкена, дає західним союзникам важелі впливу на Росію, оскільки президент РФ Володимир Путін зацікавлений у забезпеченні надходження газу.

Про роботу “Північного потоку-2” держсекретар США сказав, що дуже малоймовірно або важко уявити, що газопровід функціонуватиме, якщо Росія відновить свою агресію проти України.

12 грудня група семи найбільших демократичних країн провели зустріч, метою якої було відрадити Росію від вторгнення в Україну. Вони попереджають про страшні наслідки будь-якого вторгнення та закликали Москву повернутися за стіл переговорів.

Вони також закликали Росію до деескалації ситуації, продовження дипломатичних перемовин і виконання своїх міжнародних зобов’язань стосовно прозорості військової діяльності. Вони нагадали, що будь-яке застосування сили з метою зміни кордонів суворо заборонено міжнародним правом. Також що Росія повинна усвідомлювати, що подальша військова агресія проти України призведе до масових наслідків і великих фінансових втрат.