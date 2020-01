Про це в Twitter написав очільник Пентагону Марк Еспер.

Після авіаударів з боку США, в результаті яких загинули 25 бойовиків іракської шиїтської воєнізованої групи “Катаїб Хезболла”, що підтримується Іраном, близько 20 тисяч протестувальників прийшли під стіни дипвідомства.

Вони зламали ворота диппредставництва США, увірвалися на його територію і підпалили приміщення для прийомів. Вони скандували “Смерть Америці!”, спалили американські прапори і, минувши контрольно-пропускні пункти, проникли на територію, що охороняється. Також протестуючі розбили камери зовнішнього спостереження.

“Близько 750 солдатів будуть негайно розміщені в регіоні. Додаткові сили також готові до відправки в найближчі кілька днів. Дане розгортання є належною попереджувальною мірою у відповідь на зростаючу загрозу американському персоналу і об’єктам, як це було сьогодні в Багдаді”, – заявив Еспер.

Approximately 750 #Soldiers will deploy to the region immediately & additional forces from the IRF are prepared to deploy over the next several days. This deployment is an appropriate and precautionary action taken in response to increased threat levels against U.S. personnel…

— Secretary of Defense Dr. Mark T. Esper (@EsperDoD) 1 января 2020 г.