У Сполучених Штатах прийняли рішення відправити 750 військовослужбовців до Іраку після того, як там здійснили напад на американське посольство.

Про це в Twitter написав очільник Пентагону Марк Еспер.

Після авіаударів з боку США, в результаті яких загинули 25 бойовиків іракської шиїтської воєнізованої групи “Катаїб Хезболла”, що підтримується Іраном, близько 20 тисяч протестувальників прийшли під стіни дипвідомства.

Вони зламали ворота диппредставництва США, увірвалися на його територію і підпалили приміщення для прийомів. Вони скандували “Смерть Америці!”, спалили американські прапори і, минувши контрольно-пропускні пункти, проникли на територію, що охороняється. Також протестуючі розбили камери зовнішнього спостереження.

“Близько 750 солдатів будуть негайно розміщені в регіоні. Додаткові сили також готові до відправки в найближчі кілька днів. Дане розгортання є належною попереджувальною мірою у відповідь на зростаючу загрозу американському персоналу і об’єктам, як це було сьогодні в Багдаді”, – заявив Еспер.

Approximately 750 #Soldiers will deploy to the region immediately & additional forces from the IRF are prepared to deploy over the next several days. This deployment is an appropriate and precautionary action taken in response to increased threat levels against U.S. personnel… — Secretary of Defense Dr. Mark T. Esper (@EsperDoD) 1 января 2020 г.

США вже направили 100 морських піхотинців для охорони дипвідомства,

“США будуть захищати своїх громадян та їх інтереси, де б ті не знаходилися”, – зазначив чиновник.

Президент США Дональд Трамп заявив, що влада Ірану заплатить “дуже велику ціну” в разі, якщо що-небудь станеться з американським посольством в Іраку або хтось із громадян США постраждає від нападів озброєних демонстрантів.

….Iran will be held fully responsible for lives lost, or damage incurred, at any of our facilities. They will pay a very BIG PRICE! This is not a Warning, it is a Threat. Happy New Year! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 декабря 2019 г.



“Іран нестиме повну відповідальність за жертви або заподіяння шкоди на будь-якому з наших об’єктів в Іраку, вони заплатять дуже велику ціну! Це не попередження, це загроза”, – написав Трамп.