США направлять додаткову допомогу Індії для боротьби з COVID-19

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен в Twitter.
“Ми співчуваємо індійському народові, який опинився в розпалі жахливої спалаху COVID-19. Ми тісно працюємо з нашими партнерами, і ми надамо додаткову підтримку народу Індії і індійським героям з служб охорони здоров’я”, – написав він.
Нагадаємо, п’ятницю в Індії було зареєстровано 332 730 випадків коронавірусу – це найвищий денний показник, зареєстрований у світі другий день поспіль. Щоденна смертність від COVID-19 за попередні 24 години виросла на рекордні 2263 людини.
- Індія переживає серйозну другу хвилю COVID-19, і багато штатів щосили намагаються впоратися зі зростаючим числом нових захворювань.
- Щоденна кількість випадків COVID-19 в Індії зросла до рекордних 273 810 в понеділок, оскільки система охорони здоров’я не справляється з кількістю пацієнтів.
- Раніше повідомлялося, що сотні паломників та дев’ятеро релігійних лідерів виявилися інфікованими коронавірусом COVID-19 після святкування фестивалю Кумбха Мела.
- 15 квітня Індія повідомила про рекордні 200 тисяч нових випадків захворювання на COVID-19, а фінансовий центр Мумбаї був заблокований, оскільки багато COVID-лікарень повідомили про серйозну нестачу ліжок і запасів кисню.