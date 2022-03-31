Директорка з комунікацій Білого дому Кейт Бедінгфілд повідомила, що Сполучені Штати Америки наразі не можуть дати конкретної відповіді щодо готовності стати гарантом безпеки для України.

Про це повідомили у пресслужбі Білого дому.

Як зазначила Кейт Бедінгфілд, США постійно ведуть перемовини з Україною щодо способів, які можуть забезпечити суверенітет та безпеку Української держави.

Водночас відповідаючи на питання про те, чи готові США стати гарантом безпеки України, Бедінгфілд наголосила, що наразі немає ніякої конкретики у цьому питанні.

“Я нічого не можу вам про це сказати”, – заявила вона.

Варто зазначити, що 29 березня, на перемовинах української та російської делегацій у Стамбулі, сторони погодили низку питань, серед яких – міжнародні гарантії безпеки для України.

Зокрема Україна наполягає, аби гарантами її безпеки стали найсильніші армії світу: США, Велика Британія, Туреччина, Франція, Німеччина, Канада, Ізраїль, Польща тощо. Ці ж гаранти мають допомогти Україні вступити в Європейський Союз.