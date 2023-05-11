Про це пише Accent.
У Держдепі наголосили, що США і країни Євросоюзу ввели заборону на вхід російських літаків в їх повітряний простір.
“У разі відновлення прямих рейсів між Росією і Грузією, наша стурбованість щодо можливого запровадження санкцій проти грузинських авіакомпаній, які будуть обслуговувати літаки, зросте”, – йдеться в повідомленні.
Також у документі відзначили, що що весь цивілізований світ намагається “покінчити з путінським режимом”. Крім того, у Держдепі нагадали, що Росія окупувала вже 20% території Грузії.
“Для громадян Грузії буде краще, якщо Путін виведе свої війська з окупованої Росією території, ніж відновлення прямого авіасполучення або скасування візового режиму”, – резюмували в Держдепі.
Варто додати, в Європейському Союзі закликали Грузію не пускати літаки Росії на свою територію, дотримуючись санкцій проти країни-агресора.
За словами представника Єврокомісії із зовнішньополітичних питань Петера Стано, Грузію закликають вживати відповідних заходів як країну, яка претендує на набуття статусу кандидата на вступ до ЄС.
“Також ЄС закликає Грузію не пускати на свою територію небезпечні російські літаки, оскільки санкції ЄС та США не дозволяють надавати послуги Росії з ліцензійного обслуговування американських та європейських літаків”, – заявив Стано.
10 травня російський президент Володимир Путін підписав два укази, що стосуються Грузії: про запровадження безвізу та скасування заборони авіарейсів, що діяла протягом трьох років. Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі назвала провокацією останні рішення глави Росії.
“Відновлення прямого авіасполучення та скасування візового режиму з Грузією є неприпустимим, поки Росія продовжує агресію проти України та окупує нашу територію”, – писала Зурабішвілі в Twitter.
- 9 квітня у Тбілісі опозиційна партія “Єдиний національний рух” (ЄНР) організувала мітинг перед будівлею парламенту на підтримку колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі та євроатлантичного курсу країни.