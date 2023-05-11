Представники Держдепу США попередили Грузію про запровадження санкцій щодо її компаній, якщо країна погодить відновлення авіасполучення з Росією.

Про це пише Accent.

У Держдепі наголосили, що США і країни Євросоюзу ввели заборону на вхід російських літаків в їх повітряний простір.

“У разі відновлення прямих рейсів між Росією і Грузією, наша стурбованість щодо можливого запровадження санкцій проти грузинських авіакомпаній, які будуть обслуговувати літаки, зросте”, – йдеться в повідомленні.

Також у документі відзначили, що що весь цивілізований світ намагається “покінчити з путінським режимом”. Крім того, у Держдепі нагадали, що Росія окупувала вже 20% території Грузії.

“Для громадян Грузії буде краще, якщо Путін виведе свої війська з окупованої Росією території, ніж відновлення прямого авіасполучення або скасування візового режиму”, – резюмували в Держдепі.

Варто додати, в Європейському Союзі закликали Грузію не пускати літаки Росії на свою територію, дотримуючись санкцій проти країни-агресора.

За словами представника Єврокомісії із зовнішньополітичних питань Петера Стано, Грузію закликають вживати відповідних заходів як країну, яка претендує на набуття статусу кандидата на вступ до ЄС.