Делегацію США на саміті "Кримської платформи" очолить міністерка енергетики США Дженніфер М. Гренхольм. Спільно з нею приїдуть ще двоє чиновників.

Про це повідомили на сайті Білого дому.

У повідомленні йдеться, що президент США Джо Байден оголосив про призначення членів делегації на саміт. Ці ж чиновники братимуть участь у святкуванні 30-річчя незалежності України.

“Президент Джо Байден оголосив про призначення президентської делегації до Києва, Україна, для участі в саміті “Кримської платформи” й заходах з нагоди 30-ї річниці незалежності 23 – 24 серпня 2021 року. Очолить делегацію високоповажна Дженніфер М. Гренхольм, міністерка енергетики США”, – сказано в повідомленні.

Окрім неї, у складі делегації помічник секретаря з міжнародних справ Ендрю Лайт та тимчасова повірена в справах Посольства США в Києві Крістіна Квін.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба оголосив повний склад учасників установчого саміту “Кримської платформи”, що відбудеться 23 серпня в Києві.

Варто зазначити, що “Кримську платформу” ініціювали як міжнародний консультаційно-координаційний формат для повернення питання тимчасово окупованого Криму до порядку денного.

Згідно з офіційним сайтом платформи, вона спрямована “на підвищення ефективності міжнародного реагування на триваючу окупацію Криму, відповіді зростаючим безпековим загрозам, посилення міжнародного тиску на Кремль, запобігання подальшим порушенням прав людини та захисту жертв окупаційного режиму, а також досягнення головної мети – деокупації Криму та повернення його Україні”.

Офіційно діяльність платформи буде започаткована на її установчому саміті в Києві 23 серпня 2021 року. На заході буде схвалена спільна декларація, в якій планується окреслити основні параметри міжнародної політики щодо Криму.