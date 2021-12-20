Відповідна заява опублікована на сайті Білого дому.
20 грудня була опублікована заява речниці Ради національної безпеки США Емілі Хорн щодо розмови радника з національної безпеки Джейка Саллівана з радником президента РФ з питань зовнішньої політики Юрієм Ушаковим.
Згідно з нею, Джейк Салліван вказав на готовність США брати участь у дипломатичних перемовинах кількома каналами, включаючи двосторонню взаємодію, Раду НАТО-Росія та ОБСЄ.
Однак, він чітко дав зрозуміти, що будь-який діалог має ґрунтуватися на взаємності та бути направленим на розгляд і розв’язання проблем діяльності Росії. Також усе це має відбуватися у повній координації з європейськими союзниками та партнерами.
Салліван наголосив, що прогрес у цьому питанні може відбутися лише в умовах деескалації, а не ескалації Російської Федерації.
- Нагадаємо, у посольстві Сполучених Штатів Америки відверто посміялись над заявою Міністерства закордонних справ РФ щодо ставлення до України як незалежної держави.
- У грудні заступниця держсекретаря Сполучених Штатів Америки Карен Донфрід у відеозверненні описала позицію союзників стосовно України. Вона підтвердила слова президента США Джо Байден і державного секретаря США Ентоні Блінкена про те, що жодних рішень чи обговорень про Україну не відбуватиметься без участі України.
- Також лідер республіканців в американському Сенаті (верхній палаті Конгресу) Мітч Макконнелл заявив, що США не варто обмежуватися оборонними системами озброєння у військових постачаннях Україні, а надавати будь-яку зброю для захисту від можливого російського вторгнення.