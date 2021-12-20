Відповідна заява опублікована на сайті Білого дому.

20 грудня була опублікована заява речниці Ради національної безпеки США Емілі Хорн щодо розмови радника з національної безпеки Джейка Саллівана з радником президента РФ з питань зовнішньої політики Юрієм Ушаковим.

Згідно з нею, Джейк Салліван вказав на готовність США брати участь у дипломатичних перемовинах кількома каналами, включаючи двосторонню взаємодію, Раду НАТО-Росія та ОБСЄ.

Однак, він чітко дав зрозуміти, що будь-який діалог має ґрунтуватися на взаємності та бути направленим на розгляд і розв’язання проблем діяльності Росії. Також усе це має відбуватися у повній координації з європейськими союзниками та партнерами.

Салліван наголосив, що прогрес у цьому питанні може відбутися лише в умовах деескалації, а не ескалації Російської Федерації.