Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що немає жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю, і Сполучені Штати не бачать причин для коригування власної ядерної позиції.

Джерело: Bloomberg.

“Ми не бачимо жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю. У нас немає причин коригувати нашу власну ядерну позицію”, – сказав Ентоні Блінкен.

Також він засудив самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка за “безвідповідальний, провокаційний вибір поступитися контролем над суверенітетом Білорусі всупереч волі білоруського народу”.

Зокрема, держсекретар США нагадав, що президент РФ Володимир Путін серед іншого виправдовував своє повномасштабне вторгнення в Україну бажанням гарантувати, що Київ не отримає ядерну зброю.

“Було б досить іронічно для президента Путіна зараз говорити про розміщення ядерної зброї на території сусідньої держави, зокрема ту, яка відмовилася від ядерної зброї, яка їй дісталася, коли розпався Радянський Союз”, – зазначив Блінкен.

Нагадаємо, що 9 червня, президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія розмістить частину своєї тактичної ядерної зброї в Білорусі вже наступного місяця. Цей крок білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська назвала спробою шантажувати Захід.

Путін під час зустрічі із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком заявив, що роботи зі створення об’єктів для ядерної зброї будуть завершені до 7-8 липня, після чого її перемістять на територію Білорусі.

“Все йде за планом. 7-8 липня буде завершено підготовку відповідних об’єктів, і ми негайно розпочнемо роботу з розміщення цієї зброї на вашій території”, – сказав Путін у телевізійному виступі, приймаючи Лукашенка у своїй резиденції в Сочі.

У РФ не повідомили, скільки ядерної зброї відправлять до Білорусі. Своєю чергою, уряд США вважає, що Росія має близько 2000 одиниць тактичної ядерної зброї, включаючи бомби, які можна перевозити літаками, боєголовки для ракет малої дальності та артилерійські снаряди.

Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська засудила цей крок.

“Путін і його маріонетка Лукашенко планують розмістити ядерну зброю в Білорусі безпосередньо перед самітом НАТО у Вільнюсі в липні. Це грубий шантаж, спроба змусити Європу відступити, але ми не можемо дозволити диктаторам ухилятися від покарання за ядерний шантаж”, – сказала Тихановська.