За інформацією США, попри заяви очільника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина щодо виведення своїх найманців із Бахмута, жодних ознак, які б передували виведенню, немає.

Про це повідомляє Politico з посиланням на інформацію двох американських високопосадовців, які розмовляли на умовах анонімності.

Минулого тижня Пригожин записав відеозвернення, де грозився вивести вагнерівців із Бахмута, якщо йому не нададуть достатньо боєприпасів. Водночас вже згодом Пригожин відмовся від своїх слів наголосивши, що міноборони РФ погодилось надати боєприпаси.

Такі заяви викликали припущення про те, що вагнерівці скоро можуть вийти з Бахмута, потенційно створивши можливості для просування ЗСУ.

Водночас у США заявили, що не бачать жодних ознак того, що ПВК “Вагнер” дійсно має намір вийти з міста, оскільки вони продовжують контролювати значну частину – щонайменше 85% – Бахмута та мають достатньо боєприпасів, хоча й зазнали втрат.

На думку американських посадовців, погрози Пригожина були спрямовані виключно на Кремль, аби змусити його дати ще більше озброєння.

Також за даними США, є ймовірність того, що на допомогу вагнерівцям у Бахмуті вирушать чеченські сили.