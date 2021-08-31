Про це повідомляє телеканал “Прямий” з посиланням на слова Волкера.

Він заявив, що в Україні можуть очікувати збільшення розміру військової допомоги для України після завершення місії в Афганістані.

Адміністрація Байдена анонсувала виділення додаткових 60 мільйонів доларів безпекової допомоги для України. Це на додачу до тієї суми, яку США вже погодили. Але, з іншого боку, я можу уявити, що кажуть в Україні: слухайте, ви витратили 3,5 трильйони доларів на Афганістан, але уявіть, що було б, якби ви дали стільки грошей нам, країні, в якої є суверенітет, армія, і як ми могли б це використати.

Однак, за словами Курта Волкера, у США переважає думка, що виділені Україні кошти витрачені неефективно і пріоритетними є внутрішні питання – безпека, інфраструктура, відновлення економіки країни.

Але, на жаль, у цій країні, у Штатах, люди вважають, що ці гроші були витрачені даремно. І зараз головний фокус тут, особливо в адміністрації Байдена, саме на місцевих проблемах, побудові інфраструктури, відновленні економіки. Це те, на чому адміністрація хоче сконцентруватися. А не на зовнішній політиці.

Нагадаємо, що сьогодні Володимир Зеленський прибув до США для зустрічі з президентом Джо Байденом.