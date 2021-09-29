США відмовили в посадці чартерному літаку, на борту якого близько ста американських громадян та іноземців з правом на постійне місце проживання в країні.

Про це повідомляє міжнародне агентство Reuters.

Американські прикордонники пояснили, що повинні спочатку перевірити список пасажирів на борту лайнера, а для цього потрібен якийсь час.

Представник Державного департаменту США пояснив:

“Працівники нашого посольства в ОАЕ цілодобово працюють над перевіркою точності списку пасажирів й координують свої дії з Митною та Прикордонною службами на місцях, аби забезпечити перевірку й огляд пасажирів до того, як їм дозволять вилетіти у США”.

Наступний політ заплановано на завтра. Вилетіти зможуть ті пасажири, які успішно пройдуть перевірку американських служб.

Додаткові заходи безпеки пояснили тим, що цей літак США орендували в афганської авіакомпанії Kam Air. На борту літака 117 осіб, з яких 59 – діти. Наступна після Абу-Дабі зупинка – США. З ОАЕ пасажири мають вилетіти чартером Ethiopian Airlines.

Біженці з Афганістану, яких евакуювали до США, отримають разову фінансову допомогу до 2275 доларів. Зазначені кошти передбачено спрямувати на товари першої потреби.

Наразі понад 50 тисяч афганців отримали дозвіл на в’їзд до США, не маючи спеціально оформленої імміграційної візи. Ті афганці, які допомагали американським та союзним військам під час 20-річної війни — отримали візи іншої категорії. Їм допомагають насамперед.

Загалом, США евакуювали понад 100 тисяч афганців.