Про це повідомляє National Public Radio.
За словами Шухат, яка цього літа йде на пенсію після 33 років роботи в агентстві, Штати не були готові до коронавірусу, реагування на нього було поганим, і ще потрібно “багато роботи”, щоб підготуватися до наступної пандемії, коли вона настане.
“Це була дійсно складна загальносистемна атака. Ми все ще боремося з цією загрозою. І у нас є багато роботи, щоб краще підготуватися до наступної загрози. Але я думаю, що є політична воля, яка, можливо, були відсутні раніше”, – зазначила вона .
При цьому вона не стала вдаватися в подробиці в питанні про політичний тиск, з яким вона зіткнулася при колишньому президенті Дональда Трампа.
Шухат також додала, що підтримує подальше розслідування причин пандемії.
“Нам дійсно потрібно багато тут знати. Так що розуміння того, звідки це взялося і як воно так легко поширюється, я вважаю важливим”, – сказала вона.
- Раніше повідомлялось, що Сполучені Штати фіксують найнижчий рівень нових заражень коронавірусом COVID-19 з початку березня 2020 року.