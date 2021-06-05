Заступниця директора Центру з контролю і профілактики захворювань (CDC), докторка Енн Шухат заявила, що США не готові до нової пандемії.

Про це повідомляє National Public Radio.

За словами Шухат, яка цього літа йде на пенсію після 33 років роботи в агентстві, Штати не були готові до коронавірусу, реагування на нього було поганим, і ще потрібно “багато роботи”, щоб підготуватися до наступної пандемії, коли вона настане.

“Це була дійсно складна загальносистемна атака. Ми все ще боремося з цією загрозою. І у нас є багато роботи, щоб краще підготуватися до наступної загрози. Але я думаю, що є політична воля, яка, можливо, були відсутні раніше”, – зазначила вона .

При цьому вона не стала вдаватися в подробиці в питанні про політичний тиск, з яким вона зіткнулася при колишньому президенті Дональда Трампа.

Шухат також додала, що підтримує подальше розслідування причин пандемії.

“Нам дійсно потрібно багато тут знати. Так що розуміння того, звідки це взялося і як воно так легко поширюється, я вважаю важливим”, – сказала вона.