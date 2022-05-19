Українська влада вже тривалий час просить у США надати американські ракетні системи залпового вогню (РСЗВ) великої дальності. У Києві вважають, що ця зброя матиме вирішальне значення для переваги над російською артилерією, однак у Вашингтоні не поспішають передати РСЗВ, оскільки остерігаються негативної реакції Кремля.

Про це повідомляє американське видання Politico.

Зокрема у Білому домі побоюються, що Україна почне використовувати американські РСЗВ для завдання ударів по території Росії, що може призвести до затягування російсько-української війни, повідомило виданню джерело.

Зазначається, що на перемовинах у Німеччині, на американській базі Рамштайн, розмови щодо надання РСЗВ Україні були “імпульсом”, а зараз посадовці “охололи” щодо цієї ідеї.

Представник адміністрації президента США Джо Байдена на умовах анонімності повідомив, що Сполучені Штати та Україна продовжують активні перемовини щодо постачання озброєння, однак не все, що просить Київ, можна швидко відправити.

За його словами, чиновникам спершу треба вирішити, які системи озброєння краще надати, враховуючи суму коштів, виділених на допомогу Україні.

Протягом останніх тижнів у адміністрації Байдена вирішили, що на виділені Конгресом США кошти краще придбати гаубиці, адже їх кількісно буде більше, аніж РСЗВ, яких можна придбати на таку ж суму.

Раніше США передали Україні старі РСЗВ радянських часів, які зберігались на складах у країнах американських союзників. Однак Київ просить у Вашингтона нові, американські системи РСЗВ, щоб зупинити наступ РФ на Донбасі.

Проте у Білому домі є побоювання, що допомога таким озброєнням викличе негативну реакцію Росії. Зокрема Кремль може сприйняти таку допомогу Україні як ескалацію.

У Києві ж наголошують: чим довше Захід думатиме щодо постачання озброєння, яке необхідне Україні, тим жахливіші наслідки чекають мирних українців. Окрім цього, затягування постачання повного комплекту озброєння дає час Росії на проведення псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України.