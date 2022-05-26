Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати не прагнуть холодної війни з Китаєм та не підтримують незалежність Тайваню, однак занепокоєні співпрацею Пекіну з Москвою.

Про це повідомляє британське видання The Guardian.

Держсекретар США висловив занепокоєння співпрацею Китаю з Росією після її вторгнення в Україну.

Блінкен зазначив, що навіть, коли РФ явно мобілізувалася для вторгнення в Україну, китайський лідер Сі Цзіньпін та президент РФ Володимир Путін заявили про “безмежну” дружбу між країнами.

Також держсекретар наголосив, що Сполучені Штати не бажають конфлікту чи нової холодної війни з Піднебесною, й додав, що вони не підтримують незалежність Тайваню.

Ентоні Блінкен заявив, що попри продовження Путіним війни в Україні, США, як і раніше, зосереджені на “довгостроковому виклику світовому ладу”, який кинув Китай.

“Виправдання Пекіном війни в Україні, яка має на меті стирання суверенітету та забезпечення сфери впливу в Європі, викликає занепокоєння всіх, хто називає Індо-Тихоокеанський регіон домом”, — зазначив держсекретар.