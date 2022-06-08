Президент України Володимир Зеленський майже щодня публікує у соціальних мережах оновлення про вторгнення РФ, також вірусні відеопости продемонстрували ефективність західної зброї в руках українських військ, окрім цього, Пентагон регулярно проводить брифінги щодо подій війни. Водночас спецслужби США знають набагато більше про російську армію, навіть якщо Сполучені Штати постачають українцям зброю на мільярди доларів.

Про це пише американська газета The New York Times.

Попри потік інформації з різних джерел, американські спецслужби мають менше інформації, ніж хотіли б, про операції України, натомість мають набагато краще розуміння стану російських військ, її запланованих операцій, успіхів і невдач.

Уряди часто приховують інформацію від громадськості для забезпечення оперативної безпеки. Але ці інформаційні прогалини в уряді США можуть ускладнити адміністрації Байдена прийняття рішення щодо того, як направляти військову допомогу, оскільки вона надсилає Україні зброю на мільярди доларів.

Американські офіційні особи заявили, що український уряд дав їм доступ до кількох секретних брифінгів або подробиць про їхні оперативні плани, а українські посадовці визнали, що вони не розповіли американцям всього.

Звичайно, розвідувальне співтовариство США збирає інформацію майже про кожну країну, зокрема й про Україну. Але американські шпигунські агенції, загалом, зосереджують свої зусилля на зборі інформації на ворожих урядах, таких як РФ, а не на теперішніх друзях, як Україна. І хоча РФ була пріоритетом американських шпигунів протягом 75 років, коли йшлося про українців, Сполучені Штати працювали над розбудовою своєї розвідувальної служби, а не шпигували за урядом.

Результатом, за словами колишніх чиновників, стали деякі сліпі зони.

Навіть не маючи повного уявлення про військову стратегію та ситуацію в Україні, адміністрація Байдена запропонувала нові можливості, як от ракетно-артилерійські системи, про які президент Байден оголосив минулого тижня. Україна очікує на прибуття потужніших західних систем озброєння, оскільки обидві сторони у війні зазнають великих втрат на сході країни.

Представники Пентагону зазначають, що у них є надійний процес відправки зброї, який починається із запиту українців і включає оцінку США того, яке обладнання їм потрібно та як швидко його можна освоїти.

Деякі європейські агенції припускають, що Україні буде важко, якщо взагалі неможливо, повернути землі, які РФ захопила після її вторгнення в лютому, водночас розвідувальні служби США менш песимістичні.

Директорка національної розвідки Авріл Д. Хейнс засвідчила на слуханнях у Сенаті минулого місяця, що “було дуже важко сказати”, скільки додаткової допомоги може поглинути Україна.

“Насправді, ми маємо більше розуміння, мабуть, з російської сторони, ніж з українською”, – додала вона.

Одне з основних питань – до яких заходів на сході країни має намір закликати Зеленський. Там Україна стоїть перед стратегічним вибором: вивести свої сили або ризикувати потрапити в оточення РФ.

Цими днями Україна надала більше інформації. Зеленський побував на передовій і назвав бойові дії у Сєвєродонецьку “надзвичайно важкими”. Він також визнав, що щодня гине до 100 українських армійців, і описав, як РФ захопила п’яту частину країни.

Більш відверті публічні заяви уряду можуть стати передвісником розмови з населенням про стратегічний вибір на Донбасі, вважають аналітики.

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Є ще одна причина неповної інформації щодо України.

Сполучені Штати надають Україні регулярні оперативні зведення розвідданих про місцезнаходження російських військ, інформацію, яку українці використовують для планування операцій та ударів, а також для зміцнення своєї оборони.

Але навіть у розмовах на високому рівні з головою Об’єднаного комітету начальників штабів генералом Марком Міллі або міністром оборони Ллойдом Остіном українські посадовці діляться лише своїми стратегічними цілями, а не детальними оперативними планами. За словами американських посадовців, секретність України змусила представників Збройних сил та розвідки США спробувати дізнатися про все, що вони можуть, з інших країн, що діють в Україні, навчань з українцями та публічних коментарів Зеленського.