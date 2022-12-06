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США не надавали Україні озброєння для атак всередині Росії – Держдеп

На брифінгу, коментуючи вибухи на російських авіабазах, речник Державного департаменту США Нед Прайс заявив, що Сполучені Штати не надавали Україні озброєння, яке дозволяло б здійснювати удари по території Росії, а також не заохочувало до таких дій.

Середа, 7 грудня 2022, 00:15
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Цитує речника Держдепу “Європейська правда“.

Нед Прайс наголосив, що з початку війни – навіть до повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого, яке представник держдепу назвав незаконним і віроломним, США надавали Україні саме те, чого вони потребують для захисту свого суверенітету й територіальної цілісності.

Прайс уточнив, що США не надавали Україні жодної зброї, яка може використовуватися для атаки по території всередині Росії, а “чітко заявляли, що йдеться про постачання оборонного озброєння”.

“Як раніше казав президент, ми не надаємо Україні засобів для ударів за межами її кордонів, ми не заохочуємо Україну до ударів за межами її кордонів. Ми робимо все, що робить і світ, для підтримки України, її незалежності, суверенітету й територіальної цілісності”, – резюмував речник Держдепу.

  • Звинувачення Москви в тому, що українські безпілотники завдали ударів по двох авіабазах у глибині РФ, знову, через дев’ять місяців, розворушило гарячкове питання про ескалацію війни. Ці удари є серйозним порушенням припущень Москви про те, що вона може захистити свої глибини, з яких її стратегічні бомбардувальники спричиняли бійню по всій Україні відносно безкарно.
  • 5 грудня два безпілотники атакували дві авіабази, розташовані в глибині Росії. Факти про ці вибухи та їх наслідки розкривають незручну слабкість здатності РФ захищати свої військові об’єкти та небо.
Теги: безпілотники, війна, Державний департамент США, Держдеп, Нед Прайс, озброєння, російсько-українська війна, США

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