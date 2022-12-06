США не надавали Україні озброєння для атак всередині Росії – Держдеп

На брифінгу, коментуючи вибухи на російських авіабазах, речник Державного департаменту США Нед Прайс заявив, що Сполучені Штати не надавали Україні озброєння, яке дозволяло б здійснювати удари по території Росії, а також не заохочувало до таких дій.

Цитує речника Держдепу “Європейська правда“.

Нед Прайс наголосив, що з початку війни – навіть до повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого, яке представник держдепу назвав незаконним і віроломним, США надавали Україні саме те, чого вони потребують для захисту свого суверенітету й територіальної цілісності.

Прайс уточнив, що США не надавали Україні жодної зброї, яка може використовуватися для атаки по території всередині Росії, а “чітко заявляли, що йдеться про постачання оборонного озброєння”.

“Як раніше казав президент, ми не надаємо Україні засобів для ударів за межами її кордонів, ми не заохочуємо Україну до ударів за межами її кордонів. Ми робимо все, що робить і світ, для підтримки України, її незалежності, суверенітету й територіальної цілісності”, – резюмував речник Держдепу.