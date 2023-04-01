Про це він розповів в інтерв’ю Defense One.
Як зазначив Міллі, рішення не надавати Україні ATACMS – політичне. Міллі пояснив, що США мають не так багато цих ракет, а тому перш ніж надавати їх іншій державі, Сполучені Штати повинні впевнитись, що мають достатню кількість боєзапасів.
На думку Міллі, ефективність ATACMS “дещо перебільшена”. За його словами, ракети GMLRS, які використовуються в HIMARS можуть робити шість пострілів, тоді як ATACMS – один
“В той час, як GMLRS робить шість пострілів, а ATACMS – один. Зараз дальність дії ATACMS більша, але є й інші системи, які можуть забезпечити таку ж дальність”, – сказав він.
Американський генерал додав, що є типи безпілотників, які мають таку ж далекобійність, що й ATACMS. Зокрема такі системи є у Великої Британії.
“Таким чином, є кілька інших речей, за допомогою яких ми могли б надати українським військовим деяку перевагу”, — наголосив він.
ДОВІДКА: ATACMS – американський оперативно-тактичний ракетний комплекс із балістичною ракетою, виробництва компанії Lockheed Martin. Комплекс вражає цілі на відстані від 165 до 300 кілометрів.
- За інформацією ЗМІ, вже найближчого понеділка, 3 квітня, Сполучені Штати можуть оголосити про надання Україні чергового пакета військової допомоги на суму у 2,6 мільярда доларів.