Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що Сполучені Штати не надаватимуть Україні ракети великої дальності ATACMS. Водночас він не виключив постачання іншого озброєння, яке допоможе Україні у боротьбі з російськими окупантами.

Про це він розповів в інтерв’ю Defense One.

Як зазначив Міллі, рішення не надавати Україні ATACMS – політичне. Міллі пояснив, що США мають не так багато цих ракет, а тому перш ніж надавати їх іншій державі, Сполучені Штати повинні впевнитись, що мають достатню кількість боєзапасів.

На думку Міллі, ефективність ATACMS “дещо перебільшена”. За його словами, ракети GMLRS, які використовуються в HIMARS можуть робити шість пострілів, тоді як ATACMS – один

“В той час, як GMLRS робить шість пострілів, а ATACMS – один. Зараз дальність дії ATACMS більша, але є й інші системи, які можуть забезпечити таку ж дальність”, – сказав він.

Американський генерал додав, що є типи безпілотників, які мають таку ж далекобійність, що й ATACMS. Зокрема такі системи є у Великої Британії.

“Таким чином, є кілька інших речей, за допомогою яких ми могли б надати українським військовим деяку перевагу”, — наголосив він.

ДОВІДКА: ATACMS – американський оперативно-тактичний ракетний комплекс із балістичною ракетою, виробництва компанії Lockheed Martin. Комплекс вражає цілі на відстані від 165 до 300 кілометрів.