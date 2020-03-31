Президент США Дональд Трамп заявив, що карантинні заходи в країні, в зв'язку з пандемією коронавірусу, буде продовжено до кінця квітня і, можливо, посилено.

Про це він сказав під час брифінгу.

Карантинні заходи будуть різними для штатів, де є той чи інший рівень захворювання/смертності внаслідок коронавірусу COVID-19.

Заходи соціального дистанціювання у всіх штатах не буде скасовано, але, можливо, буде посилено до кінця квітня. Обмеження на поїздки в/з Китаю і Євросоюзу також залишаться під забороною в найближчі 30 днів.

Тим часом в США вже близько мільйона американців пройшли тестування на наявність коронавірусної інфекції.

“Ми будемо продовжувати дію принципів соціальної дистанції до кінця квітня. Це засновано на моделюванні ситуації, яке показує, що пік смертності не наступить протягом ще двох тижнів. Те ж моделювання демонструє, що, неухильно дотримуючись цих рекомендацій, ми могли б врятувати більше мільйона життів. Рекомендації залишаться в силі і можуть бути трохи посилені”, – заявив Трамп.

Президент США наголосив на важливості дотримання правил карантину, аби швидше повернутися до звичайного життя.

“Кожен з нас повинен зіграти свою роль в перемозі в цій війні. Кожен громадянин, сім’я і бізнес можуть зіграти роль в зупинці вірусу. Це наш загальний патріотичний обов’язок. У найближчі 30 днів настануть непрості часи, і це дуже важливі 30 днів”, – сказав він.

Його слова доповнила координатор робочої групи по боротьбі з коронавірусом Дебора Біркс. Вона заявила, що федеральні рекомендації важливі, тому що всі штати стикаються з однаковими рівнями ризику.

“Якщо ви подивитеся на ситуацію у всіх штатах, то все рухається за однаковими кривими. Ось чому ми вважаємо, що повинні бути федеральні рекомендації, щоб кожен штат розумів, що два випадки зараження можуть стати 20, які потім стануть 200, потім 2 000, і це те, чого ми намагаємося запобігти”, – пояснила вона.

За словами провідного експерта США з інфекційних захворювань Ентоні Фаучі, новий спалах коронавірусу може початися вже восени.

Резюмуючи, президент Трамп заявив, що Білий дім розгляне пропозицію екс-керівника Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) Скотта Готтліба про необхідність використання масок в громадських місцях.