США не підтримали планів країн Євросоюзу щодо обмеження видачі шенгенських віз росіянам. Координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки США Джон Кірбі висловив думку, що за війну РФ проти України не можна карати весь російський народ.

Про це повідомляє DW.

Наразі візові обмеження вже ввели для окремих росіян.

“Ми вважаємо, що це інструмент, який допомагає притягувати Путіна до відповідальності за те, що він робить в Україні. Але ми не вважаємо, що притягувати до відповідальності всіх росіян за дії Путіна — це продуктивний захід. Ми вважаємо, що це не слід перетворювати на війну з усім російським народом”, – зазначив Кірбі.

За словами представника Білого дому, “безпричинну війну в Україні насаджують президент РФ та його наближені. І самі росіяни не повинні внаслідок цього страждати”.

Водночас Кірбі наголосив, що в Україні РФ воює аж ніяк не зі США та НАТО, та повторив, що Путін 24 лютого вирішив вдертися в сусідню країну “абсолютно без приводу, абсолютно без будь-якого законного виправдання”.

Джон Кірбі також зазначив, що бойові дії можуть закінчитися будь-якого дня, як тільки президент РФ вирішить вивести війська з території України. Проте, він висловив сумнів у тому, що російський лідер так вчинить і тому попередив, що США допомагатимуть українській армії стільки, скільки буде потрібно.

31 серпня глави МЗС країн ЄС домовилися скасувати спрощену процедуру видачі віз росіянам. Вони не змогли погодити повну заборону на видачу віз громадянам РФ, чого домагались насамперед країни Балтії та Польща. У зв’язку з цим Латвія, Литва, Естонія та Польща заявили, що розглянуть можливість запровадження обмежень на в’їзд громадян РФ з європейськими візами.