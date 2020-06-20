Про це повідомили в пресслужбі Білого дому.
У прессекретаря Білого дому запитали – чи прийняв президент США Дональд Трамп рішення стосовно зняття обмежень на авіаперельоти в Європу. Той відповів, що про це поки не говорили.
“Президент знає, що обмеження на поїздки були дуже важливою складовою порятунку життів. Майже 3 мільйони могли загинути, і ці обмеження на поїздки відіграли важливу роль в прийнятті заходів на ранньому етапі й порятунку американських життів. Він постійно стежить за даними. Зараз немає планів стосовно скасування, але все ж це рішення президента”, – сказано в повідомленні.
Рішення про припинення пасажирського авіасполучення між країнами ЄС і США було прийнято 13 березня.
Воно було прийнято з метою мінімізувати контакт з європейськими громадянами, де в той час активно поширювалася коронавірусна інфекція.
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