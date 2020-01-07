Очільник Об'єднаного комітету начальників генералів Пентагону Марк Міллі назвав лист, в якому говорилося нібито про виведення американських військ з Іраку "фейком", пояснивши, що воно неправильно сформульовано.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

6 січня в американських ЗМІ поширили копію листа, в якому Пентагон нібито планує виведення військ з території Іраку. У Міноборони США справжність листа не підтвердили. У тексті листа було вказано, що американські військові починають “поступовий рух”.

У той же час журналісти посилалися на інсайдерів, стверджуючи, що американські військові створюють якусь “зелену зону” поблизу Багдада, де розташовані різні урядові об’єкти та іноземні дипмісії, а також – військові бази Таджикистану і Кувейту.

У той же час міністр оборони США Марк Еспер заявив, що опублікований журналістами лист не є точним. Його заяву оприлюднила національний кореспондент у справах ветеранів Міноборони США Тара Коп.

“Не було ніякого рішення покинути Ірак”, – сказав Еспер.

“Я не знаю, що це за лист … Ми намагаємося з’ясувати, звідки він, що це таке. Але було прийнято рішення залишити Ірак”, – зазначив він.

Міністр оборони США Марк Еспер заявив, що військовослужбовці США не будуть порушувати закони збройних конфліктів, завдаючи ударів по іранських культурних об’єктах.

Згідно з міжнародним правом напад на культурні об’єкти вважається військовим злочином, включаючи резолюцію Ради Безпеки ООН, яку підтримала адміністрація Трампа в 2017 році, і Гаазьку конвенцію 1954 року про захист культурних цінностей.

Нагадаємо, у Пентагоні раніше заявили, що причетні до ракетних ударів по аеропорту Багдада (Ірак) і його околицях, в результаті яких, за наказом президента Дональда Трампа, було вбито командира іранського спецназу “Кудс” генерала Касема Сулеймані. Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї пообіцяв “сувору помсту” тим, хто вбив Касема Сулеймані.