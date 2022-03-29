Про це повідомляє американський телеканал CNN.
“Є те, що говорить РФ, і є те, що РФ робить. Ми зосереджені на останньому”, – зазначив Блінкен на спільній пресконференції з міністром закордонних справ Марокко Насером Бурітою.
Держсекретар попередив, що заява РФ про скорочення бойових дій навколо Києва може бути “ходом, за допомогою якого РФ знову намагається відвернути та обдурити людей”.
Він також зазначив, що Кремль глибоко помиляється, якщо думає, що може підпорядкувати собі східну та південну частини України.
Блінкен закликав РФ припинити агресію зараз, припинити вогонь, відвести свої сили і, звичайно, вести перемовини.
- Нагадаємо, 29 березня в Стамбулі (Туреччина) відбувся черговий раунд російсько-українських перемовин щодо припинення вогню. Сторони узгодили зокрема питання Криму та Донбасу, а також міжнародні гарантії безпеки для України.
- За словами Володимира Мединського, який очолює російську делегацію Росія має намір зробити “два кроки” щодо деескалації. Зокрема “кардинально скоротити активність” на двох наступальних напрямках в Україні.
- Російський мільярдер Роман Абрамович входить до делегації РФ на перемовинах – про його неофіційний статус заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.