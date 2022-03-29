Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що він не бачив ознак того, що переговори між Україною та РФ "просуваються ефективним шляхом", оскільки США не спостерігають "ознак справжньої серйозності" з боку РФ.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

“Є те, що говорить РФ, і є те, що РФ робить. Ми зосереджені на останньому”, – зазначив Блінкен на спільній пресконференції з міністром закордонних справ Марокко Насером Бурітою.

Держсекретар попередив, що заява РФ про скорочення бойових дій навколо Києва може бути “ходом, за допомогою якого РФ знову намагається відвернути та обдурити людей”.

Він також зазначив, що Кремль глибоко помиляється, якщо думає, що може підпорядкувати собі східну та південну частини України.

Блінкен закликав РФ припинити агресію зараз, припинити вогонь, відвести свої сили і, звичайно, вести перемовини.