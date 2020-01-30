Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка стверджує, що від США не надходило прохань щодо спільного розслідування справ, пов'язаних з газовою компанією Burisma, де раніше працював син екс-віце-президента Джо Байдена.

Про це він розповів в інтерв’ю агентству “Інтерфакс-Україна”.

У жовтні Рябошапка заявляв, що закриття справи компанії Burisma, в тому числі епізод, в якому фігурує син екс-віце-президента США Джо Байдена Хантер, буде переглянуто.

У листопаді Генпрокурор говорив, що не існує “справи Burisma”, а є лише кілька виробництв, в яких згадується назва компанії.

“Немає справи Burisma. Вона існує в мозку того, хто її придумав. Просто може бути якесь провадження, в якому може фігурувати слово Burisma. Може таких проваджень – декілька”, – заявляв Рябошапка.

Незважаючи на такі заяви Рябошапки і нібито прагнення американської сторони домогтися від України відкриття провадження щодо Burisma, за словами Генпрокурора, офіційно пропозицій щодо спільного розслідування або допомоги в розслідуванні – не надходило.

Американці не зверталися за правовою допомогою до Офісу генпрокурора? До сих пір нічого не надходило. Ви говорили, що в провадженні прокуратури є великий кейс, і в ньому є матеріали, які так чи інакше стосуються діяльності компанії “Burisma” … У цьому кейсі величезний обсяг матеріалів, потроху зшиваємо, передаємо для розслідування. Справа складається з декількох тисяч томів, матеріали стосуються всіх і за все. З цього великого провадження було виділено кілька епізодів, що стосуються різних посадових осіб. За цими епізодами ми також проводимо аудит, більшу частину матеріалів уже передали, в основному в НАБУ і СБУ.

Крім цього, Рябошапка повідомив, що великий аудит справ щодо Burisma – “в режимі оновлення”.