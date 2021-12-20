Посольство Сполучених Штатів в Україні опублікувало консультацію щодо подорожей на територію нашої держави, де в першу чергу радить цього не робити.

Відповідні поради опубліковано на сайті дипломатичної установи.

Державний департамент США продовжує радити громадянам США не їздити в Україну через COVID-19 і переглянути подорожі через посилення загроз з боку Росії.

“Громадяни США, які вибирають подорож до України, повинні знати, що військові дії Росії в будь-якій точці України можуть серйозно вплинути на здатність посольства США надавати консульські послуги, включаючи допомогу громадянам США у виїзді з України”, – наголошують у дописі.

На сайті зазначається, що в Україні поширеним явищем є злочини, спрямовані проти іноземців та їх власності.

“Демонстрації, які часом переростають у насильницькі, регулярно відбуваються по всій Україні, в тому числі й у Києві, траплялися вибухи та політично-мотивовані вбивства. Посольство проінформувало громадян також про випадки насильницьких нападів на національні меншини та поліцію з боку радикально-налаштованих груп”, – йдеться у повідомленні.

Також при подорожах до України громадян США закликали не відвідувати Крим через свавілля окупаційної влади. Згадуються й ризики при відвідуванні непідконтрольних територій Донецької та Луганської областей.

“Особам, у тому числі громадянам США, погрожували, затримували або викрадали протягом годин або днів після того, як їх зупинили на блокпостах, контрольованих збройними силами Росії. Уряд США забороняє державним службовцям США поїздки до східних районів Донецької та Луганської областей та прилеглих регіонів, що обмежує можливість надання екстрених послуг громадянам США в цих регіонах”, – зазначено на сайті посольства США.

Причиною не відвідувати Україну є ще й епідемія коронавірусу. Згідно з даними Центру контролю та профілактики захворювань (CDC), стан епідемії в Україні оцінюють як ситуацію четвертого рівня. Це означає, що в Україні дуже велика кількість щоденних випадків зараження COVID-19.