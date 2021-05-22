Президент Афганістану Ашраф Гані прокоментував рішення США вивести союзні війська з території його країні, де ті були протягом 20-річної війни. За його словами, місцеві жителі не хочуть влади Талібану після виходу американських військових.

Про це він сказав в інтерв’ю виданню The Washington Post.

“Афганістан чекає складне майбутнє, оскільки президент Байден наказав невеликій кількості американських військ, які залишилися, покинути країну до 11 вересня, 20-ї річниці терактів, які спровокували американську присутність. Більшість афганських експертів були здивовані рішенням Байдена про вивід. Ті, хто роками стежили за конфліктом, прогнозують, що результатом буде або крах уряду на чолі з президентом Ашрафом Гані, або громадянська війна, коли таліби намагатимуться повернути владу. Головне питання полягає в тому, чи зможуть афганські сили безпеки відбити атаки талібів без американських військ”,- зазначили в матеріалі.

Афганські чиновники заявили, що поважають рішення США щодо виводу військ та не вважають, що від них відвернулися. Однак, були здивовані швидкими темпами виводу. При цьому, вони сподіваються на продовження мирного діалогу з талібами.

“Люди не хочуть талібів. Запитайте людей, які пережили їх правління… Таліби посилюють насильство скрізь. Вони вбивають… Насамперед жінок”, – сказав президент країни.

Президент Афганістану вважає, що їх військові можуть утримувати Кабул та простояти талібам, але їм потрібна фінансова підтримка США. При цьому, він визнав, що США, по суті, виконали головну вимогу “Талібану” в рамках мирного переговорного процесу – згодилися вивести війська.

Білий дім підтвердив, що американські війська розпочали процес виходу з Афганістану і що Пентагон активно розгорнув додаткові війська та військову техніку для захисту сил у регіоні.

“Потенційні супротивники повинні знати, що, якщо вони нападуть на нас під час виходу військ, ми будемо захищати себе та своїх партнерів усіма інструментами, які в нашому розпорядженні”, – сказала заступниця прессекретарки Білого дому Карін Жан-П’єр.

До цього американські військові вже відправили з Афганістану приблизно 60 вантажів C-17 Globemaster, понад 1300 одиниць техніки. США передали один об’єкт афганським військовим. Центральне командування підрахувало, що США завершили від 2% до 6% процесу виведення.