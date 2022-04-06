Про це заявила міністерка фінансів США Джанет Єллен під час слухань у Фінансовому комітеті Палати представників США, повідомляють CNN та УкрІнформ.
Виступаючи в комітеті з фінансових послуг Палати представників, Єллен наголосила, що вона пояснила цю позицію решті міністрів фінансів у групі.
“Президент Байден чітко дав зрозуміти, і я, безумовно, погоджуюся з ним, що для РФ це не може бути звичайною справою у жодній з фінансових установ. Він попросив виключити РФ з G20, і я дала зрозуміти своїм колегам в Індонезії, що ми не візьмемо участь у ряді зустрічей, якщо там будуть росіяни”, – зазначила міністерка.
Раніше Джо Байден заявив, що РФ потрібно виключити з G20, але для офіційного оформлення цього кроку потрібно досягнути домовленості з усіма членами.
Наступний саміт лідерів G20 запланований на листопад в Індонезії. Попереду зустріч міністрів.
Довідка. G20 (Велика двадцятка) – група урядів і голів центральних банків держав з найрозвиненішою економікою, У сукупності, G20 становить 85% світового валового національного продукту, 75% світової торгівлі та дві третини населення світу. Учасниками є 20 найбільших національних економік.
- Нагадаємо, австралійський прем’єр-міністр Скотт Моррісон підтримує виключення РФ з G20 (країни “Великої двадцятки”). За словами політика, для нього сидіти за одним столом з президентом РФ Володимиром Путіним – це занадто.
- Натомість Китай заявив, що жоден член G20 не має права “викидати іншу країну” на тлі повідомлень, що США та їхні західні союзники оцінюють, чи повинна РФ залишатися в групі провідних економік після її вторгнення в Україну.
- Водночас польський уряд запропонував виключити РФ з групи країн “Великої двадцятки”. На такий запит міністр економічного розвитку і технологій Польщі Петро Новак отримав “позитивну відповідь”.