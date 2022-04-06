Сполучені Штати Америки мають намір бойкотувати зустрічі G20, якщо на них будуть запрошені представники РФ.

Про це заявила міністерка фінансів США Джанет Єллен під час слухань у Фінансовому комітеті Палати представників США, повідомляють CNN та УкрІнформ.

Виступаючи в комітеті з фінансових послуг Палати представників, Єллен наголосила, що вона пояснила цю позицію решті міністрів фінансів у групі.

“Президент Байден чітко дав зрозуміти, і я, безумовно, погоджуюся з ним, що для РФ це не може бути звичайною справою у жодній з фінансових установ. Він попросив виключити РФ з G20, і я дала зрозуміти своїм колегам в Індонезії, що ми не візьмемо участь у ряді зустрічей, якщо там будуть росіяни”, – зазначила міністерка.

Раніше Джо Байден заявив, що РФ потрібно виключити з G20, але для офіційного оформлення цього кроку потрібно досягнути домовленості з усіма членами.

Наступний саміт лідерів G20 запланований на листопад в Індонезії. Попереду зустріч міністрів.

Довідка. G20 (Велика двадцятка) – група урядів і голів центральних банків держав з найрозвиненішою економікою, У сукупності, G20 становить 85% світового валового національного продукту, 75% світової торгівлі та дві третини населення світу. Учасниками є 20 найбільших національних економік.