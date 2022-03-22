Про це повідомляє CNN.
За словами джерел CNN серед представників оборони США, без головного командира підрозділи російської армії, які діють в різних частинах України, конкурують за ресурси, а не координують свої зусилля.
Підрозділи, які брали участь у різних наступах російських військ по Україні, не змогли поєднатися, і діють незалежно, не маючи загального оперативного плану.
Російські війська також мають значні проблеми зі зв’язком. Солдати та командири використовували незахищені канали для спілкування, полегшуючи перехоплення їхніх комунікацій та допомагаючи Україні.
“Одним із принципів війни є “єдність командування”, тобто спрямовувати матеріально-технічне забезпечення, створювати резервні сили, вимірювати успіх (і провал) різних “крил” операції та коригувати дії на основі цього, – сказав військовий аналітик CNN у відставці генерал-лейтенант Марк Гертлінг, колишній командувач армії США в Європі.
- Нагадаємо, що за інформацією Генерального штату Збройних сил України, суттєвих змін у положенні та характері дій сил оборони немає. Водночас ЗСУ разом з іншими складовими Сил оборони протягом 21 березня продовжували завдати ударів ворогу, який намагався утримати тимчасово зайняті території України.
- Водночас щонайменше 82 525 квадратних кілометрів України вважається небезпечною територією через замінування.
- Зокрема у Російській Федерації заявили, що випустили низку “гіперзвукових” ракет по об’єктах на заході України, ймовірно, це були “Кинджали”.