Сполучені Штати не змогли визначити, чи призначила Росія військового командувача, відповідального за керівництво війною в Україні. Як стверджують нинішні та колишні чиновники з оборони, ймовірно, є ключовим фактором "очевидної незграбності" та дезорганізації російської армії.

Про це повідомляє CNN.

За словами джерел CNN серед представників оборони США, без головного командира підрозділи російської армії, які діють в різних частинах України, конкурують за ресурси, а не координують свої зусилля.

Підрозділи, які брали участь у різних наступах російських військ по Україні, не змогли поєднатися, і діють незалежно, не маючи загального оперативного плану.

Російські війська також мають значні проблеми зі зв’язком. Солдати та командири використовували незахищені канали для спілкування, полегшуючи перехоплення їхніх комунікацій та допомагаючи Україні.

“Одним із принципів війни є “єдність командування”, тобто спрямовувати матеріально-технічне забезпечення, створювати резервні сили, вимірювати успіх (і провал) різних “крил” операції та коригувати дії на основі цього, – сказав військовий аналітик CNN у відставці генерал-лейтенант Марк Гертлінг, колишній командувач армії США в Європі.