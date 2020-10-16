Президент США Дональд Трамп заявив, що в країні більше не вводитимуть повний локдаун, незважаючи на те, якою буде ситуація з епідемією COVID-19.

Про це він сказав в інтерв’ю Fox Business.

Трамп вважає, що місцева влада вже вміє справлятися з коронавірусом і прекрасно це робить. Зокрема, зараз в США тільки локальні спалахи COVID-19, як в Арізоні або Техасі, за стабілізацію яких відповідають губернатори.

“Ми більше не будемо вводити локдаун”, – сказав Трамп.

Він вважає, що деякі губернатори від Демократичної партії, які підтримали відновлення локдауну, абсолютно не піклуються про громадян з економічної точки зору.