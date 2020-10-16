Про це він сказав в інтерв’ю Fox Business.
Трамп вважає, що місцева влада вже вміє справлятися з коронавірусом і прекрасно це робить. Зокрема, зараз в США тільки локальні спалахи COVID-19, як в Арізоні або Техасі, за стабілізацію яких відповідають губернатори.
“Ми більше не будемо вводити локдаун”, – сказав Трамп.
Він вважає, що деякі губернатори від Демократичної партії, які підтримали відновлення локдауну, абсолютно не піклуються про громадян з економічної точки зору.
- Нагадаємо, 2 жовтня стало відомо, що у президента США Дональда Трампа та його дружини Меланії діагностували COVID-19. При цьому суперник Трампа на президентських виборах, колишній віце-президент США Джо Байден і його дружина Джилл отримали негативні результати тестів на коронавірус COVID-19.
- Згодом стало відомо, що Дональд Трамп доставлений до Національного військово-медичного центру.
- 6 жовтня повідомлялося, що Дональда Трампа вже виписали з медичного центру, де йому надавали необхідне лікування. Зазначалося, що, попри коронавірус, він повернеться до публічних заходів у суботу, 10 жовтня.
- 11 жовтня Дональд Трамп вперше після діагностування у нього COVID-19 та госпіталізації з’явився на публіці.
- 10 жовтня лікар президента США Дональда Трампа Шон Конлі заявив, що голова Білого дому перехворів і більше не заразний.