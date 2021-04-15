В Сполучених Штатах не збираються забороняти використання однодозової вакцини проти коронавірусу від компанії Johnson & Johnson. Наразі йдеться лише про паузу - від кількох днів до кількох тижнів.

Про це заявив головний інфекціоніст США доктор Ентоні Фаучі, повідомляє американський телеканал CNN.

За словами Фаучі нинішня пауза з використанням вакцини Johnson & Johnson триватиме від кількох днів до кількох тижнів, і не означає повне анулювання.

“Я дуже сумніваюсь, що мова йде про тижні чи місяці”, – сказав Фаучі.

На його думку, пауза у використанні вакцини допоможе впевнитися у тому, що вона безпечна для конкретної вікової групи населення чи має побічні ефекти для іншої.

“Безпека – основний критерій, коли ми говоримо про перевірку вакцини Управлінням по санітарному нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів й Центром з контролю захворювань”, – сказав Фаучі.

6,8 мільйонів американців отримали вакцини від J&J. З них у шести зареєстрували випадки тромбозу.