Про це заявив головний інфекціоніст США доктор Ентоні Фаучі, повідомляє американський телеканал CNN.
За словами Фаучі нинішня пауза з використанням вакцини Johnson & Johnson триватиме від кількох днів до кількох тижнів, і не означає повне анулювання.
“Я дуже сумніваюсь, що мова йде про тижні чи місяці”, – сказав Фаучі.
На його думку, пауза у використанні вакцини допоможе впевнитися у тому, що вона безпечна для конкретної вікової групи населення чи має побічні ефекти для іншої.
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“Безпека – основний критерій, коли ми говоримо про перевірку вакцини Управлінням по санітарному нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів й Центром з контролю захворювань”, – сказав Фаучі.
6,8 мільйонів американців отримали вакцини від J&J. З них у шести зареєстрували випадки тромбозу.
- Напередодні представники Департаменту охорони здоров’я та соціальних служб США закликали лікарів і пацієнтів стежити за симптомами, які можуть вказувати на надзвичайно рідкісну, але серйозну форму тромбозу в головному мозку. Раніше такі симптоми виявили у шести жінок, які отримали вакцину Johnson & Johnson.