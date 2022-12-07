Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що США не працюють над тим, щоб перешкодити Україні розвивати власний ударний потенціал великої дальності, який міг би вражати цілі на території Росії.

Про це інформує CNN.

7 грудня Остін зауважив, що Україна має право розвивати свій власний потенціал.

Його коментарі з’явилися після того, як високопосадовець Державного департаменту США припустив, що українці стоять за нещодавніми ударами безпілотників по двох російських базах, і прямо звинуватив президента Росії Володимира Путіна у вчиненні воєнних злочинів, націлених на цивільне населення та інфраструктуру.

Заступниця держсекретаря з політичних питань Вікторія Нуланд сказала CNN, що “ніхто не взяв на себе відповідальність” за атаки безпілотників, але додала, що “український народ неймовірно інноваційний; вони створюють власні дрони, повітряні та морські, які є неймовірно ефективними”.

Крім того, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив у вівторок, що США “не заохочували українців завдавати ударів всередині Росії”.

Виступаючи на пресконференції з міністром оборони Ллойдом Остіном та їхніми австралійськими колегами, Блінкен додав, що йому відомі повідомлення про удари безпілотників по території Росії, але він не має додаткової інформації.