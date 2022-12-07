Про це інформує CNN.
7 грудня Остін зауважив, що Україна має право розвивати свій власний потенціал.
Його коментарі з’явилися після того, як високопосадовець Державного департаменту США припустив, що українці стоять за нещодавніми ударами безпілотників по двох російських базах, і прямо звинуватив президента Росії Володимира Путіна у вчиненні воєнних злочинів, націлених на цивільне населення та інфраструктуру.
Заступниця держсекретаря з політичних питань Вікторія Нуланд сказала CNN, що “ніхто не взяв на себе відповідальність” за атаки безпілотників, але додала, що “український народ неймовірно інноваційний; вони створюють власні дрони, повітряні та морські, які є неймовірно ефективними”.
Крім того, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив у вівторок, що США “не заохочували українців завдавати ударів всередині Росії”.
Виступаючи на пресконференції з міністром оборони Ллойдом Остіном та їхніми австралійськими колегами, Блінкен додав, що йому відомі повідомлення про удари безпілотників по території Росії, але він не має додаткової інформації.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія намагається “заморозити” бойові дії в Україні на зиму, щоб підготувати свої сили до нового нападу на початку наступного року.
- Комітети з питань збройних сил у Палаті представників та Сенаті Сполучених Штатів погодили оборонний бюджет країни на 2023 рік. Кошторис становитиме 857,9 мільярда доларів, з яких на підтримку України планують виділити 800 мільйонів доларів.
- Кремль розгорнув у США дезінформаційну компанію проти України. Російське керівництво має намір підірвати військову допомогу з боку Штатів.
- Заступниця Державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд заявила, що президент Росії Володимир Путін не щирий щодо своїх “прагнень” мирних переговорів з Україною, оскільки одночасно із цими закликами він виводить війну на новий рівень “варварства”, лишаючи мирних жителів без електроенергії.