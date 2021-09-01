Сполучені Штати Америки ніколи не визнають анексію Росією українського півострова Крим та засуджують російську агресію.

Про це йдеться в спільній заяві президентів України та США, опублікованій на сайті Білого дому.

США заявили, що підтримують зусилля України щодо використання Кримської платформи для того, аби привернути увагу міжнародної спільноти та скоординувати дії щодо гуманітарних і безпекових наслідків російської окупації Криму за стандартами міжнародного права.

Також США підтримали переговори в Нормандському форматі, як засіб мирного врегулювання збройного конфлікту на Донбасі.

США та Україна рішуче засудили військову агресію Росії.

“В XXI столітті країни не мають права перетинати чужі кордони за допомогою сили. Росія порушила це основне правило в Україні. Суверенні держави мають право приймати власні рішення й обирати власні союзи. США підтримують Україну та працюватимуть над тим, аби Росія відповіла за агресію. Америка підтримує суверенітет та територіальну цілісність України”, – сказано в спільній заяві.

США вкотре закликали Росію підтримати рішення щодо припинення вогню на сході України та “взяти участь у розв’язанні конфлікту, аби покінчити з конфліктом й закінчити війну”.