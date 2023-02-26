США, Німеччина та Польща планують провести спільні маневри

Про це інформує Deutsche Welle.
Без подробиць, Пісторіус пояснив, що наразі навчання “розглядаються”. Проте наголосив, що військові маневри в країні, що межує з Україною, послужили б “дуже чітким” сигналом союзникам НАТО, а також і президентові Росії Володимиру Путіну.
Глава Міноборони ФРН зауважив, що НАТО “далеко не такий слабкий альянс, як довгий час вважав” Путін. За його словами, НАТО зараз “набагато сильніше і згуртованіше, ніж минулого року”, до повномасштабного вторгнення російських військ в Україну.
Одначе, очільник німецького відомства додав, що “для країн Східної Європи, таких як Польща, країни Балтії, Словаччина та інші, важливо бачити, що Німеччина як найважливіший європейський член альянсу та США як трансатлантичний партнер виконують свої оборонні зобов’язання”.
- Міністр оборони Бен Воллес заявив, що Велика Британія готова постачати бойові літаки східноєвропейським союзникам для того, щоб вони могли надати Україні свої радянські винищувачі.
- Командувач Об’єднаних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі заявив, що надання Україні передового західного обладнання – наприклад, винищувачів F-16, безпілотників і ракет великої дальності – могло б допомогти Києву контролювати небо і посилити його власні наступальні дії проти Росії.
- Президент Росії Володимир Путін назвав протистояння між РФ та Заходом через війну в Україні екзистенціальною битвою за виживання Росії та російського народу, додавши, що він був змушений брати до уваги ядерний потенціал НАТО.