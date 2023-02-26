США, Німеччина та Польща планують провести спільні маневри

Вашингтон веде переговори з Берліном та Варшавою відносно проведення спільних військових маневрів у Польщі. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що маневри проводитимуться у відповідь на загрозу східному кордону НАТО з боку Росії.

Про це інформує Deutsche Welle.

Без подробиць, Пісторіус пояснив, що наразі навчання “розглядаються”. Проте наголосив, що військові маневри в країні, що межує з Україною, послужили б “дуже чітким” сигналом союзникам НАТО, а також і президентові Росії Володимиру Путіну.

Глава Міноборони ФРН зауважив, що НАТО “далеко не такий слабкий альянс, як довгий час вважав” Путін. За його словами, НАТО зараз “набагато сильніше і згуртованіше, ніж минулого року”, до повномасштабного вторгнення російських військ в Україну.

Одначе, очільник німецького відомства додав, що “для країн Східної Європи, таких як Польща, країни Балтії, Словаччина та інші, важливо бачити, що Німеччина як найважливіший європейський член альянсу та США як трансатлантичний партнер виконують свої оборонні зобов’язання”.