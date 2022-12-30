Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, які знайомі з цим питанням.

Зазначається, що остаточне рішення ще не прийнято. Представник Білого дому, який також говорив на умовах анонімності, сказав, що США постійно спілкуються з Україною щодо потреб, необхідних для захисту, але поки що їм немає чого оголосити чи анонсувати.

Київ просить у союзників танки, ракети більшої дальності, броню та системи протиповітряної оборони, адже повномасштабна війна Росії проти України триває вже 11-й місяць.

Бойові дії тривають на сході, навіть попри настання зими, яка дещо сповільнила просування обох сторін, змусивши Москву вдатися до ракетних ударів по енергетичній та цивільній інфраструктурі країни.

“Bradley забезпечить значне збільшення наземних бойових можливостей, оскільки це, по суті, легкий танк”, — сказав Марк Канкіан, колишній аналітик Білого дому з оборонного бюджету, який зараз працює в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень.

“На відміну від M113, які були надані раніше, Bradley добре озброєний потужною 25-мм гарматою та протитанковими ракетами TOW. У Сполучених Штатах багато Bradley , хоча деякі з них старіші та потребують модернізації, тому запаси не є проблемою”, – зауважив він.

Канкіан додав, що мине кілька місяців, перш ніж Україна зможе їх застосовувати, оскільки екіпажі та інженери повинні пройти навчання на транспортних засобах, які будує BAE Systems Plc.

Українські чиновники попередили, що Росія може готуватися до нового наступу навесні. Так само тепла погода може дозволити київським військам знову отримати перевагу, відтіснивши російські війська з районів, які вони окупували в перші дні війни.

Однак деякі союзники України не бажали надіслати Києву всю більш передову зброю, про яку він просив, через занепокоєння, що це може спонукати Москву до подальшої ескалації або потенційно втягнути інші країни в конфлікт.

Також США заявили про плани відправити в Україну батарею ракет Patriot. Але вона також навряд чи буде готова до використання раніше весни через час, який потрібен для навчання українських військ.

Крім того, що він служить легкоброньованим транспортним засобом для солдатів, вебсайт армії США повідомляє, що можливості Bradley включають “розвідку, вогонь і маневр, а також бойові дії “мисливця-вбивці””.

“Bradley був би значним покращенням у порівнянні з нинішніми українськими бойовими машинами”, — сказав Девід Перкінс, генерал у відставці, який як командир бригади відправляв танки в центр Багдада під час вторгнення США в Ірак, а згодом очолював Командування підготовки та доктрини армії.

Він сказав, що з його досвіду Bradley “більш достойний суперник” для російських бойових машин піхоти та їх танків Т-72.

Майкл Аллен, який обіймав посади в політиці національної безпеки під час президентства Джорджа Буша, сказав, що надання Україні бойових машин буде “важливим, оскільки більшість експертів прогнозують, що подальша війна буде більше схожа на Херсонську, ніж на Харківську, тобто більше шліфування та поступовий наступ, ніж прорив через слабку лінію та відновлення сотень квадратних миль”.

“Bradley швидкий і маневрений і відповідає нашим політичним цілям — дати українцям зброю, щоб прискорити кінець війни. Крім того, Україна взагалі відчайдушно потребує бронетехніки”, — сказав Аллен, який зараз є керуючим директором консалтингової фірми Beacon Global Strategies.