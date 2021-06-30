США обговорюють строки відкриття кордонів для в'їзду іноземців з Канадою, Європейським союзом та іншими країнами.

Про це під час брифінгу повідомила прессекретарка Білого дому Джен Псакі.

Представники американського уряду наполягають на тому, аби при в’їзді на територію Сполучених Штатів іноземцям не потрібно було пред’являти документи, які б засвідчили факт вакцинації проти коронавірусу.

“Ми контактуємо з різними країнами з цього питання. У нас є робочі групи з Канадою, Європою та іншими країнами, аби визначити строки, коли ми зможемо відкрити кордони, аби це було безпечно”, – сказала Псакі.

Наразі до США не можуть потрапити навіть повністю вакциновані громадяни інших країн.

Приїхати можуть тільки громадяни США, резиденти та ті, хто мають туристичні візи.

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Аби прилетіти до США є три варіанти – через Стамбул (Туреччина), країни Шенгенської зони чи Велику Британію. Якщо мандрівник є громадянином США чи має статус легального резидента, він має право літати з та в США через будь-який європейський аеропорт.

Для інших іноземців перелік значно менший та обмежується повітряним коридором у Стамбулі. Тобто, потрапити до США українець із туристичною візою може тільки транзитом через Стамбул.