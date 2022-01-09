Про це повідомляє американське видання The Washington Post.
Представники США планують обговорити розміщення ракет та масштаби військових навчань на території Європи. Пропозицію США мають намір висунути на майбутніх перемовинах 10 січня із російськими колегами.
“Наш намір полягає в тому, щоб вести відкритий, щирий, серйозний діалог щодо європейської безпеки з росіянами за столом”, – зауважив посол США в ОБСЄ Майкл Карпентер.
Окрім цього, у Білому домі хочуть з’ясувати серйозність намірів Москви щодо питання припинення агресії проти України за допомогою дипломатії. Там припускають, що РФ навмисно висуває нездійсненні вимоги як привід для нової збройної агресії.
“Якщо представники РФ захочуть говорити лише про розширення НАТО, то ми зайдемо в глухий кут. Оскільки це не підлягає обговоренню”, – наголосила експертка щодо Росії Центру нової американської безпеки Андреа Кендалл-Тейлор.
- Нагадаємо, Адміністрація Байдена оприлюднила нове рішуче попередження Росії щодо покарань, які їй можуть загрожувати, якщо вона продовжить погрози вторгнення в Україну. Зазначалось, що немає шансів, що США зменшать свою військову присутність або арсенал у Східній Європі, як того вимагає Росія.
- Адміністрація президента США Джо Байдена підготувала новий пакет оборонної допомоги для України. Пакет буде додатком до американської допомоги, яка вже надходить до України.
- Раніше Велика Британія попередила Кремль про роботу над санкціями, спрямованими проти фінансового сектора Російської Федерації, якщо вона вдереться в Україну.
- Окрім цього, США та Велика Британія направили в Україну експертів з кібервійни в надії краще підготувати країну до протистояння тому, що, на їхню думку, може бути наступним кроком президента Росії Володимира Путіна у гібридній війні.
- Шведсько-американський економіст, дипломат, провідний міжнародний експерт з питань національних економік колишнього СРСР наголошує, що Володимир Зеленський “нападає” на Ріната Ахметова і Петра Порошенка. Тим часом Росія може напасти на Україну. При цьому він зауважив, що Путін створив найбільший ризик військового нападу на Україну з 2014 року.