Сполучені Штати Америки планують обговорити питання розміщення ракет та масштаби навчань у Європі на запланованих перемовинах із Російською Федерацією.

Про це повідомляє американське видання The Washington Post.

Представники США планують обговорити розміщення ракет та масштаби військових навчань на території Європи. Пропозицію США мають намір висунути на майбутніх перемовинах 10 січня із російськими колегами.

“Наш намір полягає в тому, щоб вести відкритий, щирий, серйозний діалог щодо європейської безпеки з росіянами за столом”, – зауважив посол США в ОБСЄ Майкл Карпентер.

Окрім цього, у Білому домі хочуть з’ясувати серйозність намірів Москви щодо питання припинення агресії проти України за допомогою дипломатії. Там припускають, що РФ навмисно висуває нездійсненні вимоги як привід для нової збройної агресії.