Сполучені Штати Америки планують обговорити з Південною Кореєю заходи щодо обмеження доходів Росії. Країни мають намір дослідити обмеження ціни на нафту та інші способи, аби притягнути РФ до відповідальності через війну проти України.

Про це повідомила міжнародна агенція Reuters.

Міністерка фінансів США Джанет Єллен має намір зустрітися з південнокорейським колегою Чу Кюн Хо. Американська міністерка зазначила, що незаконна війна Росії та глобальний енергетичний шок показав, що країнам необхідно захистити себе від залежності від іноземної нафти. Авторитарні режими, як у Володимира Путіна, можуть користуватися енергоносіями так, щоб робити інші держави уразливими.

Війна та перебої в глобальних постачаннях спричинили інфляцію по всьому світу. Тому міністри порушать це питання під час зустрічі.

Джанет Єллен зазначила, що США можуть запровадити нові санкції проти Північної Кореї. Вона додала, що будь-яке ядерне випробування Пхеньяном буде розглядатися як дуже провокаційне.

Нині Сполучені Штати працюють над тим, щоб обмежити ядерну та ракетну програми КНДР. У США зростають занепокоєння, оскільки Північна Корея може готуватися до випробування ядерної зброї вперше з 2017 року.