Про таке заявила віцепрезидентка США Камала Гарріс під час свого виступу на Мюнхенській конференції з безпеки (MSC) у суботу, 19 лютого.

Про це повідомляє CNN.

За словами Гарріс, російська агресія проти України не залишиться безкарною. Під час свого виступу на MSC віцепрезидентка Сполучених Штатів Америки зазначила, що у разі вторгнення в Україну, Росію чекатиме “швидка, жорстка та єдина з партнерами” відповідь.

Заява Гарріс пролунала в дуже слушний момент після попереджень Сполучених Штатів у п’ятницю про наміри Росії здійснити вторгнення. Тоді Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що Президент Росії Володимир Путін вже ухвалив рішення про вторгнення в Україну. Основна ціль – Київ.

“Їхні дії просто не сходяться з їхніми словами. Я хочу сказати з абсолютною впевненістю: якщо Росія піде на подальше вторгнення в Україну, США разом із союзниками й партнерами запровадять серйозні санкції. Ми інтенсивно працювали, щоб бути впевненим, що ми готові до наслідків”, – наголосила Гарріс.

Вона пообіцяла, що дії президента Росії Володимира Путіна обернуться для його країни “значними та безпрецедентними” економічними витратами.