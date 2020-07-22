Державний департамент США оголосив нагороду по 1 млн доларів за інформацію, яка може привести до арешту двох українських хакерів.

Про це йдеться в публікації на сайті Держдепу.

“Кіберзлочинці не дотримуються і не поважають верховенства права ні в одній країні. Оскільки їхні кримінальні можливості поширюються по всьому світу, ми вітаємо співпрацю і координацію всіх урядів для залучення цих злочинців до відповідальності і захисту невинних громадян по всьому світу”, – наголошується в заяві.

Повідомляється, що США готові виплатити винагороду за допомогу в затриманні українців Артема Радченка та Олександра Єременка.

“Сьогодні Державний департамент США оголошує винагороду в розмірі до одного мільйона доларів (за кожного розшукуваного) за інформацію, що допоможе заарештувати та/або засудити громадян України Артема В’ячеславовича Радченка та Олександра Віталійовича Єременка за їхню участь у транснаціональній організованій злочинності, зокрема у кіберзлочинах”, – йдеться в заяві

Згідно з розслідуванням Секретної служби США, Радченко і Єременко звинувачуються за 16 пунктами, пов’язаним з шахрайством. В обвинувальному висновку стверджується, що вони зламали систему електронного збору, аналізу та пошуку даних (EDGAR) Комісії з цінних паперів і бірж (SEC).

“Звинувачення стверджує, що Радченко та Єременко зламали електронну систему збору, аналізу та пошуку даних Комісії з цінних паперів і бірж, вкравши тисячі конфіденційних файлів, які потім незаконно продали з метою отримання прибутку”, – йдеться в повідомленні.

Крім того, повідомляється, що Комісія з цінних паперів і бірж подала цивільну скаргу проти Єременка, а також інших фізичних і юридичних осіб.