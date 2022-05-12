Адміністрація президента США Джо Байдена розробила інструкції щодо подальшого обміну розвідданими з Україною. Інструкція забороняє розвідці США надавати детальну інформацію щодо двох аспектів - місцезнаходження військового керівництва РФ та розміщення російських цілей за межами України, які могли б атакувати ЗСУ.

Про це повідомляє американське видання The Washington Post.

Зазначається, що Сполучені Штати Америки детально звітують щодо надання Україні воєнної допомоги. Вашингтон перераховує все, що постачає Україні, аж до кількості переданих патронів.

Однак США стають більш обережними, коли йдеться про допомогу Україні щодо надання розвідувальних даних. За даними офіційних американських та українських осіб, які вони надали на умовах анонімності, США у режимі реального часу передають Україні інформацію щодо перебування російських військ на українській території.

Проте щоб запобігти ще більшій ескалації у відносинах між Вашингтоном та Москвою, адміністрація Байдена вирішила обмежити надання Україні окремих даних розвідки.

Перша заборона стосується інформації про місцезнаходження військових керівників РФ. Зазначається, що США не будуть надавати дані, які могли б допомогти ліквідувати вище військове керівництво Росії. Це стосується начальника генштабу РФ Валерія Герасимова та міністра оборони РФ Сергія Шойгу.

Водночас заборона не стосується російських офіцерів, які перебуватимуть на території України, проте чиновник з Пентагону повідомив виданню, що неофіційно Вашингтон все ж вирішив не передавати Києву інформацію щодо місцезнаходження російських генералів.

Друга заборона стосується російських цілей за межами України. Йдеться про цілі, які українські військові могли б знищувати. Повідомляється, що така заборона частково введена для того, аби “США не стали учасником атак, які Україна може завдати по території Росії”.