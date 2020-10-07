Влада США прийняли рішення про обмеження щодо видачі неімміграційних робочих віз типу H-1B. Це візи для висококваліфікованих спеціалістів.

Про це повідомили на сайті Міністерства внутрішньої безпеки країни.

Нові правила передбачають, що США переглянуть квоту “спеціальних професій”, представникам яких раніше видавали робочі візи зазначеного типу.

Раніше американські роботодавці самі запрошували висококваліфікованих фахівців для своїх підприємств з інших країн світу. Це робилося з метою залишатися конкурентоспроможними на світовому ринку. Але квоту видачі віз таким фахівцям скоротять, оскільки це шкодить американським фахівцям, які не можуть знайти роботу, бо місця вже зайняті іноземцями.

За даними американського відомства, раніше в США приїхали близько 500 тисяч фахівців з візою H-1B. Це призвело до того, що американцям відмовляли в роботі, а через надмірну кількість фахівців на ринку довелося знизити зарплату.

Також у відомстві запропонували компаніям робити тільки “реальні пропозиції реальним співробітникам”.

Нові правила поширяться на третину іноземців, які перебувають в США на підставі робочих віз. Вони почнуть діяти через 60 днів після публікації рішення в Федеральному реєстрі.