Зірка WNBA Бріттні Грінер була звільнена з російського ув'язнення в межах обміну ув'язненими на засудженого в США російського торговця зброєю Віктора Бута, котрий роками озброював деякі з "найжорстокіших конфліктів у всьому світі".

Про це інформує CNN, посилаючись на власні джерела.

Бут на прізвисько “Торговець смертю” — колишній радянський військовий, який відбував 25-річний термін ув’язнення в Сполучених Штатах за звинуваченням у змові з метою вбивства американців, придбання та експорту зенітних ракет і надання матеріальної підтримки терористичній організації. Москва засудила його вирок у 2012 році як “безпідставний і упереджений”, і Бут стверджував, що він “невинний”.

Російський бізнесмен, який розмовляє шістьма мовами, роками уникав міжнародних ордерів на арешт і заморожування активів. Його заарештували під час спецоперації в 2008 році, яку проводили агенти США по боротьбі з наркотиками в Таїланді під назвою Революційні збройні сили Колумбії, відомі під абревіатурою FARC. Зрештою його екстрадували до США у 2010 році після тривалого судового розгляду.

“Віктор Бут був ворогом номер один у міжнародній торгівлі зброєю протягом багатьох років, озброюючи деякі з найжорстокіших конфліктів у всьому світі”, — сказав Пріт Бхарара, прокурор США на Манхеттені, коли Буту було винесено вирок у Нью-Йорку в 2012 році.

Грінер, яка протягом багатьох років грала в міжсезоння за російську жіночу баскетбольну команду, була затримана в РФ в лютому. ЇЇ звинуватили у контрабанді наркотиків в аеропорту в Московській області. Попри її свідчення про те, що вона ненавмисно запакувала олію канабісу, знайдену в її багажі, на початку серпня баскетболістку засудили до дев’яти років ув’язнення, а в середині листопада після програшу апеляції — перевели до виправної колонії в Мордовії.

Водночас ще одного американця, якого утримують росіяни, Пола Вілана, обміняти поки що не вдалося.

Він є громадянином США, Ірландії, Великої Британії та Канади — був затриманий у московському готелі в грудні 2018 року російською владою, яка звинуватила його в участі в розвідувальній операції. Його засудили до 16 років ув’язнення за звинуваченнями в шпигунстві, які він категорично заперечував. Вілан відбував покарання у трудовому таборі в Мордовії, за вісім годин їзди від Москви, де він розповів CNN у червні 2021 року, що проводив дні, працюючи на швейній фабриці, яку він називав “потогінною”.

Президент США Джо Байден заявив, що зірка WNBA “знаходиться в хорошому настрої”, повертаючись літаком до США.

“Останні кілька місяців були пеклом для Бріттні”, – зауважив він. “Я радий, що можу сказати, що Бріттні в хорошому настрої. Вона з полегшенням нарешті повертається додому, і факт залишається фактом, що вона втратила місяці свого життя, пережила непотрібну травму. Вона заслуговує на простір, приватність і час з її близькими, щоб одужати та зцілитися після того, як її незаконно затримали”.

Байден сказав, що Грінер пройшла через суд у РФ та час ув’язнення “з мужністю та неймовірною чесністю”.

Раніше Байден вже зауважував Джейку Тепперу з CNN, що не планує зустрічатися з Путіним, але була одна обставина, за якої він міг це розглянути. Він хотів обговорити умови звільнення Грунер.