Про це повідомляє британське агентство Reuters.
Згідно із заявою Національного бюро безпеки на транспорті США, в країні стежать за розвитком подій і можуть спробувати взяти участь в розслідуванні, оскільки літак, який зазнав катастрофи, був сертифікований в США.
За словами речника відомства Крістофера О’Ніла, в Штатах “дотримуються стандартних процедур розслідування міжнародних авіаційних нещасних випадків, враховуючи і омеження відносно конкретних країн (економічні санкції по відношенню до Ірану – Ред.).”
“Відповідно звичним процедурам, ми співпрацюємо з Державним департаментом та іншими відомствами, щоб визначити найкращий порядок дій”, – сказав спікер.
В той же час наголошується, що останнім часом американське відомство не брало участі в розслідуванні аварій літаків в Ірані, які були сертифіковані в США.
Як повідомлялося раніше, в ніч на 8 січня незадовго після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. На борту, за попередньою інформацією, було 176 осіб. Ніхто не вижив.
- У результаті аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, в тому числі 11 українців (двоє пасажирів і 9 членів екіпажу). Загалом загинули 176 осіб (167 пасажирів і 9 членів екіпажу). #Букви зібрали інформацію про загиблих українців.
- Компанія “Міжнародні авіалінії України” прийняла рішення скасувати польоти до Ірану на невизначений строк.
- Сьогодні ввечері до Ірану вилетить літак із експертами і представниками українських силових відомств для участі в розслідуванні катастрофи літака Boeing-737.