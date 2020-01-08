У Сполучених Штатах Америки оцінили ймовірність участі в розслідування авіакатастрофи Боїнга українських авіаліній в Ірані.

Про це повідомляє британське агентство Reuters.

Згідно із заявою Національного бюро безпеки на транспорті США, в країні стежать за розвитком подій і можуть спробувати взяти участь в розслідуванні, оскільки літак, який зазнав катастрофи, був сертифікований в США.

За словами речника відомства Крістофера О’Ніла, в Штатах “дотримуються стандартних процедур розслідування міжнародних авіаційних нещасних випадків, враховуючи і омеження відносно конкретних країн (економічні санкції по відношенню до Ірану – Ред.).”

“Відповідно звичним процедурам, ми співпрацюємо з Державним департаментом та іншими відомствами, щоб визначити найкращий порядок дій”, – сказав спікер.

В той же час наголошується, що останнім часом американське відомство не брало участі в розслідуванні аварій літаків в Ірані, які були сертифіковані в США.

Як повідомлялося раніше, в ніч на 8 січня незадовго після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. На борту, за попередньою інформацією, було 176 осіб. Ніхто не вижив.