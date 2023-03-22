Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі повідомив, що Росія може готувати новий наступ в Україні, "можливо, за багатьма різними напрямками".

Про це повідомляє CNN.

Кірбі попередив, що найближчі тижні стануть “критичними” у російсько-українській війні. Більш того, США очікують, що президент РФ Володимир Путін “спробує здійснити ще один наступ і, можливо, за багатьма різними напрямками”.

“Ми повинні переконатися, що ми робимо все можливе, щоб Україна була готова до цього”, – сказав він.

За його словами, Сполучені Штати хочуть зробити так, аби Україна мала змогу захистити себе від будь-якого нового наступу росіян, водночас маючи змогу проводити власні наступальні операції у той час і у тому місці, в якому забажають ЗСУ.

“Саме зараз ми виводимо батальйони з України і проводимо їх загальновійськову підготовку. Саме тому вони (ЗСУ) посилюють навчання на таких речах, як система протиповітряної оборони Patriot. Ми робимо все можливе, щоб переконатися, що вони готові якнайкраще до цих критичних тижнів і місяців” – сказав Джон Кірбі.