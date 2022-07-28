Про це повідомляє CNN з посиланням на заяву Держсекретаря США Ентоні Блінкена.
На пресконференції в у Вашингтоні він сказав, що РФ хоче провести так звані “референдуми”, аби заявити, що люди в цих місцях нібито хочуть приєднатися до Росії. Потім вони використають ці фальшиві голоси, щоби стверджувати, що анексія українських регіонів є законною.
Перший дипломат США заявив, що “силова анексія території суверенної та незалежної країни є грубим порушенням Статуту ООН”.
Також Блінкен додав, що члени міжнародної спільноти, які взяли на себе зобов’язання підтримувати хартію та міжнародне право, несуть відповідальність за засудження цих планів російського уряду та дадуть зрозуміти, що вони ніколи не визнають ці незаконні дії: “Інакше ніхто не може стверджувати, що буде здивований, коли Росія виконає свої плани або якщо інші країни підуть її приклад у майбутньому”, — наголосив він.
- Нагадаємо, що за даними ЗМІ, Кремль поспішає провести так звані “референдуми” на тимчасово окупованих територіях України, аби президент РФ Володимир Путін міг включити їх до складу Росії вже до середини вересня.
- На думку офіційних осіб США та аналітиків Інституту вивчення війни, вже у вересні цього року Кремль намагатиметься анексувати тимчасово окуповані українські території за кримським сценарієм 2014 року.
- Окупаційна влада Запорізької області в особі нардепа VII і VIII скликань Євгена Балицького (самоназваного очільника воєнно-державної адміністрації), який перейшов на сторону окупантів, заявила, що вже скоро відбудеться референдум щодо приєднання Запорізької області до складу РФ.