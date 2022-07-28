У Сполучених Штатах вважають, що встановлені окупаційною "владою" російські "лідери" в Україні проведуть фіктивні "референдуми" з метою анексії частини України. Американці пообіцяли, що діятимуть швидко, аби дати зрозуміти Росії, що ця тактика не спрацює.

Про це повідомляє CNN з посиланням на заяву Держсекретаря США Ентоні Блінкена.

На пресконференції в у Вашингтоні він сказав, що РФ хоче провести так звані “референдуми”, аби заявити, що люди в цих місцях нібито хочуть приєднатися до Росії. Потім вони використають ці фальшиві голоси, щоби стверджувати, що анексія українських регіонів є законною.

Перший дипломат США заявив, що “силова анексія території суверенної та незалежної країни є грубим порушенням Статуту ООН”.

Також Блінкен додав, що члени міжнародної спільноти, які взяли на себе зобов’язання підтримувати хартію та міжнародне право, несуть відповідальність за засудження цих планів російського уряду та дадуть зрозуміти, що вони ніколи не визнають ці незаконні дії: “Інакше ніхто не може стверджувати, що буде здивований, коли Росія виконає свої плани або якщо інші країни підуть її приклад у майбутньому”, — наголосив він.