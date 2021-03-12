Про це він сказав в ході public talk в Києві, повідомляє Інтерфакс-Україна.
“Було очікування, що Україна зі свого боку зробить свою частину роботи, розслідуючи його (Ігоря Коломойського, – ред.) кримінальну активність в Україні. Адже не секрет, що одне з питань, з яким він пов’язаний, це “ПриватБанк”, з якого були фактично вкрадені мільярди доларів вкладників”, – сказав Волкер.
Він також додав, що, на його думку, в колах американського політикуму є очікування, що “ПриватБанк” утримається від виплати будь-яких компенсацій колишнім власникам.
Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки запровадили візові санкції проти українського олігарха Ігоря Коломойського та членів його родини. Поки реакції українських правоохоронних органів не було. Однак у США цю новину активно обговорюють.
У Держдепі США переконані, що Коломойський намагається підірвати демократичні процеси в Україні.
- Ввечері 5 березня в Офісі президента заявили, що “Україна повинна подолати систему, у якій домінують олігархи”. Тож держава вдячна кожному партнеру, зокрема США, за підтримку на шляху деолігархізації. При цьому імені олігарха Коломойського в заяві не згадують, як і запроваджені проти нього санкції.
- На переконання п’ятого президента України Петра Порошенка, президент Володимир Зеленський має відхреститися від свого партнера Ігоря Коломойського, а правоохоронні органи мають притягнути його до відповідальності.