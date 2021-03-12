Дипломат, директор Інституту Маккейна, спеціальний представник Держдепу США в Україні в 2017-2019 роках Курт Волкер заявив, що США очікують продовження розслідування діяльності олігарха Ігоря Коломойського в Україні.

Про це він сказав в ході public talk в Києві, повідомляє Інтерфакс-Україна.

“Було очікування, що Україна зі свого боку зробить свою частину роботи, розслідуючи його (Ігоря Коломойського, – ред.) кримінальну активність в Україні. Адже не секрет, що одне з питань, з яким він пов’язаний, це “ПриватБанк”, з якого були фактично вкрадені мільярди доларів вкладників”, – сказав Волкер.

Він також додав, що, на його думку, в колах американського політикуму є очікування, що “ПриватБанк” утримається від виплати будь-яких компенсацій колишнім власникам.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки запровадили візові санкції проти українського олігарха Ігоря Коломойського та членів його родини. Поки реакції українських правоохоронних органів не було. Однак у США цю новину активно обговорюють.

У Держдепі США переконані, що Коломойський намагається підірвати демократичні процеси в Україні.