США схвалили продаж Україні 16 патрульних катерів Mark VI та супутнього обладнання на 600 мільйонів доларів.

Про це повідомляє Посольство України в США.

Зазначається, що частина цього пакету буде надана Україні безпековою допомогою США за відповідними американськими програмами. Інша частина може бути закуплена Урядом України у США в рамках програми “Міжнародні військові продажі” (FMS).

“Сучасні та надшвидкісні катери “Марк VI” нададуть Україні унікальні можливості для захисту своєї територіальної цілісності, посилять спроможності ВМС ЗСУ щодо протидії сучасним та майбутнім викликам в районі Чорного та Азовського морів”, – заявили у посольстві.

Там також подякували американським партнерам “за не припинювану потужну безпекову допомогу, яка має на меті посилення оборонних спроможностей України”.

“Така підтримка є ключовою у процесі реформ сектору безпеки й оборони України та ВТС, а також у наближенні ЗСУ до стандартів НАТО та розбудови війська, здатного ефективно протидіяти російській агресії”, – додали у дипвідомстві.

Патрульні катери класу Mark VI – це надзвичайно швидкісні катери, призначені для патрулювання прибережних морських територій та захисту портової інфраструктури.

Mark VI — це сучасні, швидкі та маневрені кораблі, призначені для патрулювання прибережних морських територій. Шість катерів вже готуються для України в рамках безпекової допомоги США за відповідними програмами. Решту Україна зможе придбати у США за кошти оборонного бюджету. 2/3 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 18, 2020