Сполучені Штати Америки в п'ятницю, 19 лютого, офіційно знову приєдналися до Паризької кліматичної угоди, звідки країну торік вивів колишній президент США Дональд Трамп.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Так, у 2019 році Трамп офіційно сповістив Організацію Об’єднаних Націй, що Сполучені Штати вийдуть з коаліції (Паризької угоди), що охоплює майже 200 країн. На початку листопада 2020 року США офіційно стали першою країною в світі, яка вийшла з угоди.

Трамп зробив цей крок, стверджуючи, що заходи боротьби зі зміною клімату коштуватимуть США занадто дорого.

У січні 2021 року нинішній американський лідер Джо Байден підписав розпорядження про повернення США в Паризьку кліматичну угоду (в перший же день свого перебування на посаді).

Наразі ж цей процес офіційно завершено.

“20 січня, в перший день свого перебування на посаді, президент Байден підписав документ про повернення США у Паризьку угоду. За умовами цього документа Сполучені Штати сьогодні знову офіційно стають його стороною. Паризька угода є безпрецедентною основою для глобальних дій… Її мета проста і обширна: допомогти всім нам уникнути катастрофічного потепління на планеті і підвищити стійкість усього світу до наслідків зміни клімату, що вже спостерігаються”, – йдеться в офіційній заяві державного секретаря США Ентоні Блінкена.

Держсекретар назвав усунення загроз, пов’язаних зі зміною клімату, а також увагу до думки вчених “пріоритетом внутрішньої й зовнішньої політики” США.

“Це життєво важливо в наших дискусіях з приводу питань національної безпеки, міграції, міжнародних зусиль у сфері охорони здоров’я, а також в економічній дипломатії й торгових переговорах”, – наголосив Блінкен.

Вчені та зарубіжні дипломати привітали повернення США до угоди стосовно клімату.

Як зазначає Reuters, адміністрація Джо Байдена планує різке скорочення викидів протягом наступних трьох десятиліть.

Байден пообіцяв окреслити шлях до нульових викидів у США до 2050 року.

Він уже підписав понад десяток виконавчих розпоряджень, пов’язаних зі зміною клімату, і мобілізував федеральні відомства, щоб допомогти формувати відповідь уряду.

Вчені заявляють, що до 2030 року глобальні викиди мають скоротитися наполовину, щоб запобігти руйнівним наслідкам глобального потепління.

ДОВІДКА. Паризька кліматична угода була ухвалена 12 грудня 2015 року на Конференції ООН з проблем клімату, яка проходила в Парижі (Франція). Документ підписали представники більш ніж 190 країн світу. Угода замінила Кіотський протокол, термін дії якого закінчується у 2020 році.

Одна з цілей Паризької угоди – не допустити підвищення середньої глобальної температури на планеті більше, ніж на 1,5 градуса за Цельсієм. Цей поріг вчені вважають точкою неповернення, після якої людство вже не зможе контролювати катастрофічні наслідки змін клімату.