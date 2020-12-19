США офіційно схвалили застосування вакцини Moderna

Управління з контролю за якістю продуктів і медикаментів США (FDA) підтвердило високу ефективність вакцини проти коронавірусу COVID-19 компанії Moderna та дозволило її масове використання.

Про це повідомила пресслужба відомства.

Дозвіл на екстрене використання дозволяє поширювати вакцину Moderna проти COVID-19 в США для використання в осіб у віці 18 років і старше.

FDA визначило, що вакцина Moderna відповідає встановленим критеріям для видачі EUA. Сукупність доступних даних дає чіткі докази того, що вакцина Moderna може бути ефективною у запобіганні коронавірусу.

Дані також показують, що відомі та потенційні переваги переважують відомі і потенційні ризики.

Вакцина Moderna містить інформаційну РНК (мРНК), яка є генетичним матеріалом, а також невеликий фрагмент мРНК вірусу SARS-CoV-2, який інструктує клітини організму виробляти характерний “спайковий” білок вірусу. Після того, як людина отримує цю вакцину, її організм виробляє копії білка-шипа, який не викликає захворювання, але запускає імунну систему, щоб навчитися реагувати захисно, викликаючи імунітет проти SARS-CoV-2.

“Тепер, коли доступні дві вакцини для запобігання COVID-19, FDA зробило ще один важливий крок у боротьбі з цією глобальною пандемією, яка щодня викликає величезну кількість госпіталізацій і смертей в Сполучених Штатах”, – зазначив доктор медичних наук, комісар FDA Стівен М. Хан.

Як повідомлялося раніше, 12 грудня управління контролю якості продуктів і медикаментів США (FDA) офіційно схвалило вакцину проти COVID-19 виробництва компанії Pfizer.