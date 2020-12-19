США офіційно схвалили застосування вакцини Moderna

Covid-19 Україна

оновлено 19.12.2020 о 08:02

Всього:

956123 (+11742)

Хворіють:

365118 (+11742)

Вилікувались:

574536 (+13314)

Померло:

16469 (+213)

07:27 Дощ і мокрий сніг: прогноз погоди на 19 грудня
01:01 «Укрпошта» випустила марку з доповненою реальністю
00:19 У Twitter розповіли, що робитимуть з акаунтами ботів і померлих користувачів

18 грудня

23:37 У Кабміні розповіли, коли Україна очікує транш від МВФ
22:59 Масштабна атака на федеральний уряд США, яку пов'язують з РФ: що відомо
20:59 Папа Римський зніметься в серіалі Netflix: що про це відомо
20:50 Україна підписала угоду про 450 млн євро кредиту на ремонт доріг
20:23 «Ви маєте бути жорсткішими»: Трамп попросив сенаторів допомогти йому оскаржити результати виборів
20:11 Росія готується розмістити в Криму ядерну зброю — МОУ
19:48 Через пандемію COVID-19 міжнародний туризм повернувся до рівня 1990 року, – ООН
19:37 У Боснії відкрили провадження через ікону з Луганська, подаровану Лаврову
18:53 Пентагон зупинив підготовку до передачі влади Байдену
18:40 Рада подовжила на рік дозвіл на закупівлю майже 100 медпрепаратів держкоштом
18:14 Zoom на свята знімає обмеження на безкоштовні відеоконференції
17:34 Віцепрезидент США у прямому ефірі вакцинувався проти COVID-19
17:25 Стерненку обрали запобіжний захід 
16:32 Бебі-бум в Антарктиді: у пінгвінів та синьооких бакланів з’явилися дитинчата
Партнерський матеріал
16:20 Реєстрація авто в Україні під час пандемії covid19
15:10 Карді Бі запускає власне шоу
14:41 Реалізація деревини державними лісгоспами: аналітики назвали ТОП-10 корупційних ризиків
14:37 Рада схвалила СOVID-доплати для вірусологів та біохіміків
14:33 Тревіс Скотт запускає новий бренд Cacti
14:05 Які нові електромобілі в 2020 році купували в Україні найчастіше
13:50 «Ми зазнали невдачі»: король Швеції визнав провальною стратегію боротьби з COVID-19 в країні
13:23 Цьогорічне засвічення головної ялинки відбудеться онлайн: де дивитися трансляцію
Партнерський матеріал
13:10 Гігантські китайські ліхтарі: в Буковелі створили містечко світлових інсталяцій
12:35 У Києві понад 1,6 тис. нових випадків коронавірусу: померли 17 осіб

США офіційно схвалили застосування вакцини Moderna

Управління з контролю за якістю продуктів і медикаментів США (FDA) підтвердило високу ефективність вакцини проти коронавірусу COVID-19 компанії Moderna та дозволило її масове використання.

Субота, 19 грудня 2020, 08:00

Про це повідомила пресслужба відомства.

Дозвіл на екстрене використання дозволяє поширювати вакцину Moderna проти COVID-19 в США для використання в осіб у віці 18 років і старше.

FDA визначило, що вакцина Moderna відповідає встановленим критеріям для видачі EUA. Сукупність доступних даних дає чіткі докази того, що вакцина Moderna може бути ефективною у запобіганні коронавірусу.

Дані також показують, що відомі та потенційні переваги переважують відомі і потенційні ризики.

Вакцина Moderna містить інформаційну РНК (мРНК), яка є генетичним матеріалом, а також невеликий фрагмент мРНК вірусу SARS-CoV-2, який інструктує клітини організму виробляти характерний “спайковий” білок вірусу. Після того, як людина отримує цю вакцину, її організм виробляє копії білка-шипа, який не викликає захворювання, але запускає імунну систему, щоб навчитися реагувати захисно, викликаючи імунітет проти SARS-CoV-2.

“Тепер, коли доступні дві вакцини для запобігання COVID-19, FDA зробило ще один важливий крок у боротьбі з цією глобальною пандемією, яка щодня викликає величезну кількість госпіталізацій і смертей в Сполучених Штатах”, – зазначив доктор медичних наук, комісар FDA Стівен М. Хан.

Теги: FDA, Moderna, вакцина, США

Підписуйтесь на #Букви у Telegram і Facebook і читайте найважливіші та найсвіжіші новини першими!

Букви в Google News

Підписатись