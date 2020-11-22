Сполучені Штати Америки в неділю, 22 листопада, офіційно вийшли з Договору з відкритого неба. Причиною свого виходу в Вашингтоні називають невиконання Росією своїх зобов'язань в рамках цього договору.

Про це повідомив державний секретар США Майк Помпео на своїй сторінці в Twitter.

“Сьогодні, відповідно до раніше направленого повідомлення, вступив в силу вихід Сполучених Штатів з Договору з відкритого неба. Завдяки цьому Америка стає ще більш безпечною, адже Росія як і раніше не виконує свої зобов’язання”, – заявив він.

Нагадаємо, 21 травня президент США Дональд Трамп оголосив про вихід з Договору з відкритого неба. Трамп заявив, що Росія не дотримується цього договору.

На наступний день російські медіа повідомили, що Кремль отримав офіційне повідомлення від США про вихід з Договору з відкритого неба.

Договір з відкритого неба – це багатостороння угода, що дозволяє здійснювати вільні польоти неозброєних розвідувальних літальних апаратів в повітряному просторі країн-підписантів.

Договір був укладений 24 березня 1992 року в столиці Фінляндії представниками 23 держав-членів ОБСЄ. Серед підписантів були США і Російська Федерація.